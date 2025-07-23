ECB'nin faiz indirimi için öne çıkan aylar

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Temmuz ayı toplantısında faiz indirimlerine ara vermesi beklenirken, bankanın bir sonraki faiz indirimini Eylül ya da Aralık toplantılarında yapması bekleniyor.

ABD'nin Euro Bölgesi'ne yönelik uygulamayı planladığı gümrük vergilerine ilişkin belirsizlikler devam ederken, bankanın gelişmelerden önce herhangi bir aksiyon almaması ve bekle-gör politikasını uygulaması öngörülüyor.

ECB'nin temmuz ayı toplantısında faiz indirimlerine ara vermesi beklenirken, bankanın bir sonraki faiz indirimini eylül ya da aralık toplantılarında yapacağı üzerinde duruluyor.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, yaptığı değerlendirmede, son faiz indiriminin ardından ECB'nin para politikasının artık kısıtlayıcı olmadığı, "iyi bir yerde" bulunduğunu belirtti.

Houte, "Ancak son ekonomik gelişmeler bir miktar deflasyonist baskıya işaret ediyor gibi görünmekteydi. Avro yılın başından bu yana önemli ölçüde değer kazandı. Aynı zamanda ABD'nin Avrupa mallarına uyguladığı ithalat tarifelerinin beklenenden yüksek olması, Avrupa imalat sektöründeki ürkek toparlanmayı durdurabilir. Bu da ek teşviklere ihtiyaç duyulmasına neden olabilir." ifadelerini kullandı.

ECB'nin aynı zamanda orta vadeli enflasyon risklerini hesaba kattığını belirten Houte, Almanya'da 2026'da önemli mali teşviklerle enflasyonun gelecek yıl içinde yeniden artmaya başlayabileceğine dikkati çekti.

Houte, "Her şey göz önünde bulundurulduğunda, bekle ve gör yaklaşımı bu hafta ECB için en olası hareket tarzı olmaya devam ediyor. Bir sonraki potansiyel tarife gerginliğinin 1 Ağustos'a kadar beklenmemesi nedeniyle şu anda önleyici bir faiz indirimi için çok az neden var. Aynı zamanda, son toplantıdan bu yana avronun değer kazanması faiz indirimini haklı çıkaracak kadar güçlü olmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

ECB üyeleri şoklara karşı iyi konumlanmış durumda olabilir

Natixis Fransa, Belçika ve Avro Bölgesi Kıdemli Ekonomisti Hadrien Camatte de şu değerlendirmelerde bulundu:

"ECB'nin haziran ayındaki faiz kararı toplantısından bu yana yaşanan son ekonomik gelişmeler ve ABD'nin uygulayacağı gümrük vergilerinin netleşmemesi nedeniyle bankanın yönetim konseyi üyelerinin çoğunluğunun ECB'nin şokları değerlendirmek ve belirsiz bir ortamla başa çıkmak için 'iyi konumlanmış' olduğunu tahmin ediyoruz. Eylül ayına kadar gelecek veriler göz önüne alındığında bankanın eylül ayında yeni ve nihai bir faiz indirimine gitmek için yeterli bilgiye sahip olacağına inanıyoruz. Yüzde 30'luk ABD tarifelerinin uygulanması ve Avrupa'nın misilleme tedbirlerinin orantılı olmaması ihtimali aralık toplantısında yüzde 20 ihtimalle 25 baz puanlık bir politika faizi indiriminin önünü açıyor."

Rabobank Kıdemli Makrostratejisti Bas Van Geffen, ECB'nin mevduat faizini yüzde 2'de sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu.

Ekonomik görünüm önemli ölçüde kötüleşmedikçe, sonraki toplantılarda daha fazla faiz indirimi gerçekleşmeyebileceğini ifade eden Geffen, "Temel risk tabii ki ticaret politikası ancak ECB tekrar toplandığında ABD ile müzakereler muhtemelen hala devam ediyor olacak ya da alternatif olarak AB ve ABD arasında bir anlaşma olacak. Her iki durumda da ECB'nin politika faizlerini düşürmesi için bir neden yok." dedi.

Düşük enerji fiyatları enflasyonun yavaşlamasına neden olabilir

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Marco Wagner, "ECB'nin eylül ayına kadar beklemesi ve temmuz ayında politikayı değiştirmemesi muhtemel." ifadesini kullandı.

Avro Bölgesi'ndeki enflasyonun gelecek aylarda düşmeye devam edebileceğini aktaran Wagner, şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyonun en azından bir süreliğine ECB'nin yüzde 2 hedefinin önemli ölçüde altına düşmesi muhtemel. Geçen yıla kıyasla daha düşük enerji fiyatları buradaki ana faktör olabilir. Avronun değer kazanmasının, ithalatı daha ucuz hale getirmesi nedeniyle enflasyonun düşmesine de katkıda bulunması muhtemel. Avro bölgesi ekonomisinin devam eden zayıflığı da parasal genişlemenin daha da artırılması gerektiğini gösteriyor."