Efsane CEO’dan “net pozitif” olmak isteyen şirketlere kritik taktikler

Geçtiğimiz 10 yılda hiçbir şirket sürdürülebilirlik yeteneğini geliştirmek için 91 yaşındaki Unilever kadar çaba göstermedi. Değişimin arkasındaki güç, 2009’da liderlik koltuğuna oturan ve şirketin çevreye olan etkisini büyümesinden ayırma hedefini açıklayan Paul Polman’dı.

Polman, görev süresinin başında kısa vadeli kârlılığa odaklanmış olan bazı yatırımcılarca günah gibi algılanan bazı cesur ve beklenmedik hareketler yaptı. Her çeyrek görünüm açıklamayı bıraktı, iklim krizinin Unilever’e her yıl yüz milyonlarca dolara mal olduğu konusunda uyarı yaptı; tedarikçilerinden orman kaybına neden olan etkilerden kurtulmaları için plan yapmalarını istedi.

Ayrıca Seventh Generation, Schmidt’s Naturals ve Tazo Tea gibi ekolojik hassasiyetleri olan şirketleri satın aldı. Yaptığı en büyük hareketlerden biri, Unilever’in gezegene daha hassas şekilde büyümesi için uygulamaya koyduğu Sürdürülebilir Yaşam Planı (Sustainable Living Plan) idi. Plan, yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanmak, plastik çöpleri ve su kullanımını ciddi oranda azaltmak, orman kaybına neden olmayan bir tedarik zinciri oluşturmak ve dünya liderlerine Paris İklim Anlaşması’nı kabul etmeleri için baskı yapmak gibi öğeler barındırıyordu.

Bu kararlar, her zaman Wall Street’çe olumlu karşılanmadı. Ama Polman’ın 10 yıllık görev süresi boyunca Unilever’in kârı ve cirosu düzenli şekilde arttı ve hissedarlar için yüzde 300’lük bir büyüme sağlandı. Bugün, iş dünyası liderlerini kontrolden çıkmış iklim değişikliği ve global eşitsizlik konularında mobilize eden IMAGINE’in kurucu eş yönetim kurulu başkanı olan Polman, “Günümüz sorunlarının çözümü birkaç milyarder için değer yaratmak değil” diyor. Bu sorunların çözümü için neler yapılması gerektiğini Andrew Winston ile birlikte yazdığı “Net Pozitif: Cesur Şirketler Nasıl Aldığından Fazlasını Vererek Büyür” (Net Positive: How Courageous Companies Thrive by Giving More Than They Take) kitabında anlatıyor.

Kitabın eş yazarı Andrew Winston, çok satan Yeşilden Altına (Green to Gold) ve Büyük Eksen (The Big Pivot) kitaplarının yazarı ve kurumsal sürdürülebilirlik konusunda dünyaca ünlü bir uzman.

Winston, kitapta Polman’ın Unilever’de başardıklarından yola çıkarak şirketler için “sürdürülebilirlik odaklı yeni dönemde” ayakta kalmanın yol haritasını çizdiklerini söylüyor. Pandemi sonrası dönemde “net pozitif dönüşemeyen şirketlerin” varolma savaşı vereceği uyarısı yapan Winston, “Yatırımcılar ve iyi yetenekler onlardan uzaklaşacak. Ürettikleriyle ilgilenen bir kitle bulmakta zorlanacaklar” diyor.

Andrew Winston, Capital'in Mart 2022 sayısında yer alan röportajda Aslı Sözbilir'in sorularını yanıtlarken, Net Pozitif olmak için gereken 5 prensibi de anlattı...

