Ege Profil bedelsiz tarihi belli oldu

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı (Yüzde 572,99908) onayı almıştı. Ege Profil bedelsiz tarihi de bugün belli oldu.

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. bugün (13 Ocak) KAP'a bedelsiz sermaye artırımı hak kullanımına ilişkin başlangıç tarihi hakkında açıklama yaptı. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 14 Ocak Salı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle: Şirketimizin mevcut 80.980.793,82 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 572,99 oranında iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapılarak, 545.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun onaylandığı hususu 10.01.2025 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-65905 sayılı yazısı ile şirketimize bildirilmiş olup onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.

Açıklamada yer alan diğer bilgiler şöyle:

Ödeme tarihi: 16.01.2025 (Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih)

Kayıt Tarihi; 15.01.2025 (Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih)