Ehliyetinizi yenilemek için son gün bugün

Türkiye'de 2016 yılı öncesinde alınan eski tip sürücü belgelerini yenileme süresi bugün doluyor. Bugünden sonra eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak ve hala bu belgelerle araç kullanan sürücüler cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek.

Trafikte aktif araç kullanan sürücüler için büyük önem arz eden ehliyetlerin yenilenme başvuruları 31 Temmuz 2025'te son buluyor. Bundan sonraki süreçte eski tip sürücü belgesi sahibi olanların belgeleri geçersiz olacak. Sürenin uzatılmasına dair bir açıklama yapılmadı.

EHLİYETİNİZİ YENİİLEMEZSENİZ CEZASI NE KADAR?

1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak. Trafikte bu belgeler ile araç kullananlara ise idari para cezası uygulanacak.

Karayolları Trafik Kanunu’nun 39/3 maddesine göre geçerlilik süresi dolan ehliyetle araç kullanmanın cezası 12 bin 978 TL’ye kadar çıkabilir. Ayrıca, B sınıfı ehliyet yenileme ücreti de 7 bin 438 TL’ye yükselecek.

Ehliyet Yenileme İçin Gerekli Adımlar:

Sağlık Raporu: Yetkili bir sağlık kuruluşundan "sürücü olur" sağlık raporu alınması gerekiyor.

Gerekli Belgeler: Kimlik kartı, eski sürücü belgesi, 1 adet biyometrik fotoğraf ve sağlık raporuyla birlikte başvurulmalı.

Ücret: Yeni tip ehliyet için belirlenen 15 TL'lik başvuru ücretinin (değerli kağıt bedeli ve vakıf payı) yatırılması gerekiyor.

Randevu ve Başvuru: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesi veya çağrı merkezi üzerinden randevu alınarak nüfus müdürlüklerine şahsen başvurulmalı.