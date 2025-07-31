Ehliyetinizi yenilemek için son gün bugün

Türkiye'de 2016 yılı öncesinde alınan eski tip sürücü belgelerini yenileme süresi bugün doluyor. Bugünden sonra eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak ve hala bu belgelerle araç kullanan sürücüler cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek.

31.07.2025 09:27:140
Paylaş Tweet Paylaş
Ehliyetinizi yenilemek için son gün bugün

Trafikte aktif araç kullanan sürücüler için büyük önem arz eden ehliyetlerin yenilenme başvuruları 31 Temmuz 2025'te son buluyor. Bundan sonraki süreçte eski tip sürücü belgesi sahibi olanların belgeleri geçersiz olacak.  Sürenin uzatılmasına dair bir açıklama yapılmadı.

EHLİYETİNİZİ YENİİLEMEZSENİZ CEZASI NE KADAR?

1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak. Trafikte bu belgeler ile araç kullananlara ise idari para cezası uygulanacak.

Karayolları Trafik Kanunu’nun 39/3 maddesine göre geçerlilik süresi dolan ehliyetle araç kullanmanın cezası 12 bin 978 TL’ye kadar çıkabilir. Ayrıca, B sınıfı ehliyet yenileme ücreti de 7 bin 438 TL’ye yükselecek.

Ehliyet Yenileme İçin Gerekli Adımlar:

Sağlık Raporu: Yetkili bir sağlık kuruluşundan "sürücü olur" sağlık raporu alınması gerekiyor.

Gerekli Belgeler: Kimlik kartı, eski sürücü belgesi, 1 adet biyometrik fotoğraf ve sağlık raporuyla birlikte başvurulmalı.

Ücret: Yeni tip ehliyet için belirlenen 15 TL'lik başvuru ücretinin (değerli kağıt bedeli ve vakıf payı) yatırılması gerekiyor.

Randevu ve Başvuru: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesi veya çağrı merkezi üzerinden randevu alınarak nüfus müdürlüklerine şahsen başvurulmalı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Merkez Bankası'nın rezervleri 5 haftadır yükselişte

Merkez Bankası'nın rezervleri 5 haftadır yükselişte

KKM'de düşüş eğilimi sürüyor

KKM'de düşüş eğilimi sürüyor

Borsa günün ilk yarısında değer kazandı

Borsa günün ilk yarısında değer kazandı

Altında talep rekoru: 132 milyar dolarlık değerle zirve yapıldı

Altında talep rekoru: 132 milyar dolarlık değerle zirve yapıldı

Japonya faizleri sabit tuttu

Japonya faizleri sabit tuttu

Yılın ilk yarısında Türkiye'nin ihracatının yarısından çoğu denizden

Yılın ilk yarısında Türkiye'nin ihracatının yarısından çoğu denizden

Yorum Yaz