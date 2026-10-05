Ekim 2026 kira artış oranı açıklandı: İşte konut ve iş yerleri için yeni kira artış hesaplaması

Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği ekim ayı kira zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda yüzde 29,73 oldu. Buna göre, ekim ayı kira artış oranı ise yüzde 31,49 olarak belirlendi.

Ekim 2026 kira artış oranı bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileriyle netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda yüzde 29,73 oldu.

Eylül ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 31,79 oldu. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 31,79 olmuştu.

Konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde uygulanacak zam tavanı, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenecek.

Eylül ayı kira artış oranı ne kadar olmuştu?

Eylül 2026 döneminde sözleşmesi yenilenecek konut ve iş yerleri için uygulanacak azami kira artış oranı yüzde 31,79 olarak açıklanmıştı.

Kira zammı nasıl hesaplanır?

Kira artışında yasal zam tavanı, Türk Borçlar Kanunu (TBK m. 344) gereğince açıklanan enflasyon verilerindeki TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak belirlenir. Konut kiralarındaki yüzde 25'lik geçici tavan sınırı uygulaması kalktığı için hem konut hem de iş yeri kiralarında bu tavan oran geçerlidir.

Kira zam oranı örnek hesaplama

Kira artışı hesaplanırken mevcut kira bedeli ile TÜİK'in açıkladığı 12 aylık TÜFE ortalaması çarpılarak yeni kira tutarı belirlenir.

Mevcut Kira Bedeli: 30.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2026

Artış Oranı: %31,49

Kira Artış Tutarı: 9.447,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 39.447,00 TL



