Dün 11.400,09 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 138,65 puan ve yüzde 1,22 azalışla 11.261,44 puana inerek başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 277,2 puan ve yüzde 2,43 azalışla 11.122,84 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.119,34, en yüksek 11.268,28 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 2,05, sanayi endeksi yüzde 3,15, teknoloji endeksi yüzde 3,37, mali endeks yüzde 1,45 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 2'si yükselirken 96'sı düştü, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Tüpraş, Koç Holding ve Akbank oldu.

- Altının ons fiyatı 3 bin 567 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0973, sterlin/dolar paritesi 1,3104 ve dolar/yen paritesi 158,74 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 50,5781 liradan, avro 55,5464 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 2,54 düşüşle 3 bin 567 dolardan, ocak vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,8 artışla 90,34 dolardan işlem görüyor.