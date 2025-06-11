EKK, Yılmaz başkanlığında toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

11.06.2025 10:17:200
Paylaş Tweet Paylaş
EKK, Yılmaz başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

İhracatta rekabetçilik analizi, enerjide genel görünüm, konut ve kira fiyatlarındaki son dönem gelişmeler ve özel istihdam bürolarının etki değerlendirme analizi gündem başlıklarıyla gerçekleştirilecek toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ABD ile Çin'in anlaşması piyasalardaki risk iştahını artırdı

ABD ile Çin'in anlaşması piyasalardaki risk iştahını artırdı

ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmaya vardık

ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmaya vardık

Türk Hava Yolları mayıs ayı trafik sonuçlarını açıkladı

Türk Hava Yolları mayıs ayı trafik sonuçlarını açıkladı

TİM ve Trendyol'dan stratejik işbirliği

TİM ve Trendyol'dan stratejik işbirliği

Kamu sigorta ve emeklilik şirketleri birleşti

Kamu sigorta ve emeklilik şirketleri birleşti

Çin'e en çok borcu olan 20 ülke

Çin'e en çok borcu olan 20 ülke

Yorum Yaz