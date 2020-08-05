'Ekmek satar gibi çeyrek altın satıyoruz'

Çeyrek altına talep arttı, toptancılarda çeyrek altın bulmak zorlaştı.

5.08.2020 13:35:000
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'Ekmek satar gibi çeyrek altın satıyoruz'

Altın fiyatlarının kısa sürede zirve yenilemesi vatandaşları olduğu kadar sarrafları da ekledi. Toptancılarda çeyrek altın bulamadıklarını belirten bir sarraf,  ''Nasıl ki bakkal ve fırında ekmek yok satıyorsa, biz de çeyrek altını öyle yok satıyoruz'' dedi.

Pandemi sürecinde vatandaşın çeyrek altına olan ilgisi arttı. Fiyatlara rağmen çeyrek altını yok sattıklarını söyleyen Sarraf Mustafa Zağlı, “Şubat - Mart aylarında pandeminin ülkemize girmesinden önce, çeyrek altın normal seyrinde gidiyordu. Fakat bu pandemi döneminde altına yönelim arttı'' açıklamasında bulundu.

Sarraf Zağlı, altının çeyrek fiyatı 760 lira civarında seyrettiğini belirtti.

4 AYDA 250 TL ARTTI

Zağlı sözlerine şunları da ekledi:

''Geçmiş yıllarda çeyrek altın yılda 100 TL koyardı üzerine ama pandemi döneminde nereden baksanız 4 ay içerisinde bir çeyrek altın 250 TL gibi bir artışa ulaştı.

''BAKKALIN EKMEK SATMASI GİBİ ÇEYREK ALTIN SATIYORUZ''

Altının güvenli liman olarak görüldüğünü söyleyen Zağlı, ''Çeyrek altını yok satıyoruz. Nasıl ki bakkal ve fırında ekmek yok satıyorsa, biz de çeyrek altını öyle yok satıyoruz''

Toplancılarda çeyrek altının zor bulunduğunu da öne sürdü.


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