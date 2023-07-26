Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından açıklama

Açıklamada, haziran ayındaki ilk toplantıdan bu yana mali disiplinin sağlanmasına, iç talebin dengelenmesine, cari açığın azaltılmasına, rezervlerin güçlendirilmesine ve enflasyonla mücadeleye yönelik önemli adımlar atıldığı belirtildi.

Bu dönemde, depremin bütçe üzerindeki etkilerinin hafifletilmesi ve kaynak tahsisinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan vergisel düzenlemeler ve alınan tasarruf tedbirleri ile finansal istikrarın pekiştirilmesinin ve sürdürülebilirliğin güçlendirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Bugünkü toplantıda ilk olarak güncel makroekonomik gelişmeler ile bütçe görünümünün değerlendirildiği, ekonomide öngörülebilirliği artıracak, beklentilere yön verecek Orta Vadeli Programa (OVP) ilişkin hazırlıkların gözden geçirildiği kaydedilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"OVP ile makroekonomik hedefler ve yapısal reform politikalarımız güncellenecek, önümüzdeki üç yıla ilişkin yol haritası ortaya konulacaktır. İlgili tüm kesimlerle istişare içinde hazırlanacak OVP'nin, öngörülebilirliği arttırarak yatırım ortamına önemli katkılar sunması beklenmektedir. Mali disiplini esas alan maliye politikamızı, kamuda tasarruf anlayışı ile güçlendirerek elde edilecek mali alan, vatandaşlarımızın refahını artırmak için kullanılacaktır.

Deprem harcamaları hariç tutulduğunda, bütçe açığının milli gelire oranını, AB standartlarında tutacak bir yaklaşım devam ettirilecektir. Toplam maliyeti 104 milyar dolara ulaşan deprem konusunda, ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde hareket etmesi ve deprem bölgesinde ekonomik ve sosyal hayatın rehabilitasyonuna, bütçe imkanları içinde gerekli değişiklikleri yaparak tüm kurumların öncelik tanıması sağlanacaktır. Önümüzdeki süreçte temel makroekonomik hedefimiz, enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere düşürmektir. Bu kapsamda toplantıda, fiyat istikrarıyla birlikte finansal istikrarın devamı için Merkez Bankası'nın uhdesinde olmayan alanlarda atılacak adımlar ele alınmıştır."

Tasarrufu ve etkinliği artırıcı kararlar alındı

Açıklamada, para politikasının genel çerçevesi ile son dönemde atılan miktarsal sıkılaştırma adımları konusunda bilgilendirme yapıldığı, Kur Korumalı Mevduat konusunda gelişmelerin değerlendirildiği de anlatıldı.

Toplantıda, mesleki eğitim merkezlerine sağlanan devlet katkısının etkinliğinin özel olarak değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, tasarrufu ve etkinliği artırıcı kararların alındığı bildirildi.

EKK açıklamasında, "Otomotiv ve gıda perakende sektöründe son dönemlerde arz talep dengesini bozacak şekilde oluşan stokçuluk ve haksız uygulamalar ile bunlarla bağlantılı fahiş fiyat artışlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilmiştir." denildi.

Açıklamada, EKK üyeleri tarafından Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü ilerleme için gündem önerilerinin sunulduğu ve bu süreçte ilgili tüm kurumların uyum, işbirliği ve tam bir koordinasyon içinde çalışma kararlılığının vurgulandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Güven ve istikrar ortamında enflasyon ile mücadele öncelikli olmaya devam edecek, nitelikli yatırımlarla yüksek katma değerli üretimi, ihracatı ve potansiyel büyümeyi daha da güçlendirecek, istihdam artışını destekleyecek, tasarrufları artırarak cari işlemler açığında kalıcı iyileşmeyi sağlayacak etkin ve kararlı adımlar, eş güdüm içerisinde hayata geçirilecektir."



















