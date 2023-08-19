Ekonomistlerin faiz kararı için tahminleri ne yönde?

Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını öngörüyor. Faiz artırımı bekleyen ekonomistlerin tahminleri 100-250 baz puan arasında yer aldı.

19.08.2023 10:25:470
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Ekonomistlerin faiz kararı için tahminleri ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 20,00'ye çekileceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 24 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 100 ila 250 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 18,50 ile yüzde 20,00 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 20 ile 30 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 26,50 oldu. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde 15,00'dan yüzde 17,50'ye yükseltilmişti.

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