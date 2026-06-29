Ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon tahmini belli oldu

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda yüzde 1,04 artacağını tahmin etti.

29.06.2026 16:28:100
Paylaş Tweet Paylaş
Ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon tahmini belli oldu

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin haziranda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,04 oldu. Ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,81 ile yüzde 1,77 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,04) mayısta yüzde 32,61 olan yıllık enflasyonun haziranda yüzde 32,17'ye gerileyeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, mayıs ayında yüzde 1,71 artış göstermişti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sıfır Atık Vakfından "Yarın için beklemede bırakma, tamamen kapat" sloganıyla tasarruf çağrısı

Sıfır Atık Vakfından "Yarın için beklemede bırakma, tamamen kapat" sloganıyla tasarruf çağrısı

Küresel ölçekte iş gücünü azaltma eğilimi devam ediyor

Küresel ölçekte iş gücünü azaltma eğilimi devam ediyor

Yaz tatilinde deniz rotaları öne çıkıyor

Yaz tatilinde deniz rotaları öne çıkıyor

Yorum Yaz