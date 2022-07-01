Ekonomistlerin haziran enflasyonu tahmini ne?

AA Finans'ın haziran ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Ekonomistler, mayısta Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4,44 artmasını bekliyor.

1.07.2022 16:19:000
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Ekonomistlerin haziran enflasyonu tahmini ne?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,44 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,44 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 ve en yüksek yüzde 5,73 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,44) göre bir önceki ay yüzde 73,5 olan yıllık enflasyonun yüzde 77,75'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,98 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 61,2'den yüzde 65,5'e yükseldi.

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