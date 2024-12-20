Ekonomistlerin TCMB'den faiz beklentisi ne?

TCMB'nin 26 Aralık perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik AA Finans Beklenti Anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

20.12.2024 16:37:320
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Ekonomistlerin TCMB'den faiz beklentisi ne?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor.

AA Finans'ın TCMB'nin 26 Aralık perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 4'ü politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 10'u indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalama değeri faizin 150 baz puan indirilerek yüzde 48,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 47,50 ile yüzde 50,00 arasında yer aldı. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

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