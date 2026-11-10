Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Antalya’da düzenlenen COP31 kapsamındaki Elektrifikasyon Günü’nde enerji dönüşümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dünyanın farklı bölgelerinde elektrifikasyonun farklı hızlarda ilerlediğini belirten Kerry, dönüşümün yalnızca elektrik kullanımının artırılmasına indirgenmemesi gerektiğini vurguladı.

Özlem Aydın Ayvacı / Antalya / [email protected]

Kerry, “İstediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz gelecek, yalnızca elektriğe geçişten ibaret değil. Bunun temiz elektrik çağı olması gerekiyor” diye konuştu.

“Yanlış yönde ilerleme riski var”

Elektrikli araçların ve ısı pompalarının verimlilik avantajına dikkat çeken Kerry, elektrifikasyonun iklim üzerindeki etkisinin kullanılan elektriğin kaynağına bağlı olduğunu söyledi.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) hesaplamalarına atıfta bulunan Kerry, mevcut enerji politikalarıyla sürdürülecek bir elektrifikasyon sürecinin doğal gaz kullanımını artırabileceğini ifade etti. Kerry, yenilenebilir enerjiyle desteklenen elektrifikasyonun ise elektrik sektöründeki emisyonları azaltacağını söyledi.

Eski ABD Dışişleri Bakanı, elektrik sektörünün yanı sıra ulaşım ve binalara da daha fazla odaklanılması gerektiğini belirtti. Kerry, elektrifikasyonun yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, enerji verimliliğinin yükseltilmesi ve fosil yakıtlardan uzaklaşma hedefleriyle birlikte ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Okyanuslar için uyarı

Konuşmasında okyanusların enerji dönüşümündeki rolüne de değinen Kerry, fosil yakıt kullanımının okyanusları hem küresel ısınma hem de sondaj faaliyetleri nedeniyle etkilediğini söyledi.

Kerry, “Elektrifikasyonda yanlış yolu seçersek okyanuslar bedel ödeyecek. Doğru yolu seçersek okyanuslar en büyük müttefiklerimizden biri olacak” dedi.

Deniz üstü rüzgâr enerjisindeki gelişmelere işaret eden Kerry, Birleşik Krallık’ın yanı sıra Türkiye ve Avustralya’nın da bu alandaki çalışmalarına dikkat çekti. Kerry, enerji dönüşümünde deniz üstü rüzgârın potansiyelinin henüz başlangıç aşamasında olduğunu söyledi.

ABD’de temiz enerji vurgusu

ABD’deki gelişmeleri de değerlendiren Kerry, Teksas’ta rüzgâr enerjisi ve enerji depolama alanlarındaki yatırımlara işaret etti. Temiz enerjinin hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat eyaletlerde geliştiğini belirten Kerry, bunun nedenleri arasında maliyetleri, yerli kaynakların kullanımını ve istihdam yaratılmasını sıraladı.

Washington yönetiminin son birkaç yılda bu alandaki çalışmalardan geri adım attığını savunan Kerry, Amerikan halkının ise dönüşümü desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Kerry, ABD’nin temiz enerji dönüşümüne ilişkin değerlendirmesini, “Yetişmek için yapmamız gerekenler var. Ama hem ABD’de hem de dünyada ortak bir cephe oluşturacağımıza inanıyorum” sözleriyle tamamladı.