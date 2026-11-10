Besler'den 2026'nın 9 ayında 31,1 milyar lira konsolide ciro

Besler'in 2026 yılı 9 aylık döneminde konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artarak 31,1 milyar liraya ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Besler, 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Buna göre, 2026'nın 9 aylık döneminde şirketin brüt karı yüzde 9,1 artışla 7,4 milyar lira, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yüzde 10 artışla 3,7 milyar lira ve FAVÖK marjı 0,3 puan artışla yüzde 11,8 oldu.

Şirketin konsolide dönem net karı ise 816 milyon lira olarak gerçekleşirken, ihracat geliri dokuz aylık dönemde 2,3 milyar liraya ulaştı.

Yılın üçüncü çeyreğinde operasyonel disiplinini koruyan şirket, stratejik önceliklerine odaklanarak büyüme ve karlılık performansını sürdürdü.

Verimlilik odaklı uygulamalar, maliyet yönetimi ve operasyonel mükemmellik çalışmaları sonuçlara olumlu yansırken, şirketin dayanıklı iş modeli sürdürülebilir büyümesine katkı sağladı.

Yılda yaklaşık 66 milyon tabakta 21,3 milyon haneye ulaşan Besler, 2026'nın üçüncü çeyreğinde de tüketici ihtiyaçlarına yanıt veren yenilikçi ürünleriyle kategorilerdeki güçlü konumunu pekiştirdi.

Gıda sektöründe katma değerli ürünlerle portföyünü geliştiren şirket, markalarının iletişim faaliyetleriyle tüketicilerle kurduğu bağı güçlendirirken inovasyon odaklı büyümesini sürdürdü.

Yüzde 32 pazar payıyla dondurulmuş gıdanın lideri SuperFresh'in, değişen tüketici beklentilerinden ilham alan tatlı kategorisindeki yenilikçi ürünü Frulove, SIAL Uluslararası Gıda Fuarı'nda ilk 100 ürün arasına seçildi.

İletişim çalışmalarıyla üçüncü çeyrekte satış ivmesini artıran Frulove, markanın yenilikçi ürün portföyüne katkı sağladı. SuperFresh'in premium restoran deneyimi sunan "artizan" pizzası da bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ'nun (NIQ) en iyi çıkış yapan ürünlerin değerlendirildiği "Wavemaker" listesinde yer aldı.

Besler, yağ kategorisinde iç pazar, ihracat ve ev dışı tüketim kanallarının tamamında büyümesini sürdürdü. Bizim Yağ ve Terem markaları, 2026'nın 9 ayında toplam satış hacmini artırarak, sektörün üzerinde bir büyüme performansı gösterdi ve yüzde 69,5 pazar payına ulaştı.

Ev dışı tüketim kanalında da satış hacmini güçlendiren şirketin, Türkiye'nin toplam margarin ihracatından aldığı pay yüzde 34'ten yüzde 45'e yükseldi. Bu sonuçlar, Besler'in çoklu satış kanallarındaki büyüme stratejisini güçlendirdi.

- Besler'in büyüme stratejisinde inovasyon ve verimlilik ön planda

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanı ve Besler Üst Yöneticisi (CEO) Mert Altınkılınç, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde elde ettikleri sonuçların, Besler'in sürdürülebilir büyüme yolculuğundaki kararlılığını ve iş modelinin gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Altınkılınç, bu dönemde şirketin finansal ve operasyonel performansında kaydettiği ilerlemenin yanı sıra Besler'in güçlü markalarının konumunun, inovasyon odağının ve üretim verimliliğinin birlikte oluşturduğu kalıcı değeri yansıttığını anlattı.

Güçlü markaları ve yetkin ekipleriyle, istikrarlı büyümelerini sürdürmeyi hedefleyeceklerini vurgulayan Altınkılınç, şunları kaydetti:

"Köklü kategori deneyimimiz, dünya standartlarındaki üretim altyapımız, tüketicilerimizle kurduğumuz derin bağ ve AR-GE yetkinliğimiz, Besler'i yalnızca bugünün değil, gıda sektörünün geleceğinin de güçlü oyuncularından biri olarak konumlandırıyor. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir gıdanın geleceğini şekillendirme vizyonumuz doğrultusunda, inovasyona, operasyonel mükemmelliğe, verimlilik odaklı yatırımlara ve katma değerli ürünler geliştirmeye öncelik vereceğiz."