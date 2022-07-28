Elektrikli otomobile ilave gümrük vergisi geldi

Yeni elektrikli araçların GTS (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) ülkelerinden ithalatında yüzde 10 oranında ilave gümrük vergisi alınacak.

28.07.2022 09:28:000
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Elektrikli otomobile ilave gümrük vergisi geldi

Elektrikli otomobil ithalatında ilave gümrük vergisi yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile ithalatında ilave gümrük vergisi alınacak ürünleri gösteren listeye elektrikli otomobiller de dahil edildi. 

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 8703.80.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP), “Sadece elektrik motorinden tahrikli olanlar” başlığı altındaki yeni elektrikli araçların GTS (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) ülkelerinden ithalatında yüzde 10 oranında ilave gümrük vergisi alınacak.

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