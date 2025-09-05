Eliz Ersoy Gürsesli Diageo Türkiye’nin Finans Direktörü oldu

Diageo Türkiye’de Özlem Yeşildere’nin Brezilya’ya atanmasının ardından, Eliz Ersoy Gürsesli, Finans Direktörü olarak atandı. Daha önce şirkette Finansal Planlama ve Analiz Direktörü olarak görev yapan Gürsesli, bundan böyle Diageo Türkiye’nin finansal liderliğini üstlenecek.

5.09.2025 14:20:380
Finans alanında 20 yıla yakın deneyime sahip olan Eliz Ersoy Gürsesli, Diageo Türkiye’nin yeni Finans Direktörü oldu. Diageo Türkiye’de Finansal Planlama ve Analiz Direktörü olarak görev yapan Gürsesli, şirket içi terfiyle devraldığı yeni rolünde Diageo Türkiye’nin finansal liderliğini üstlenecek.

Eliz Ersoy Gürsesli, Eylül 2024’te katıldığı Diageo Türkiye’de kısa sürede hem global hem de lokal düzeyde güçlü iş birlikleri geliştirdi; stratejik büyüme planları ve verimlilik projelerinde üstlendiği rol ile şirketin performansına ve dönüşüm yolculuğuna önemli katkılar sağladı.

Kariyerine denetim alanında başlayan Gürsesli, ardından Unilever’de finansın farklı alanlarında sorumluluklar üstlendi. Kategori finans, satış ve tedarik zinciri ekipleriyle iş ortaklığı ve muhasebe gibi operasyonel finans rollerinde görev aldı. Son olarak, Unilever’de Ev Bakım Ürünleri kategorisinin Orta Doğu & Türkiye’den Sorumlu Finans Direktörü olarak görev yapan Gürsesli, bölgesel liderlik deneyimiyle dikkat çekiyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Gürsesli, finansal uzmanlığının yanı sıra ekipleriyle kurduğu şeffaf iletişim, iş birliğine dayalı çalışma tarzı ve karar alma süreçlerindeki kararlılığıyla güçlü bir liderlik örneği ortaya koyuyor.

