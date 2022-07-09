Elon Musk 44 milyar dolarlık twitter anlaşmasını feshetti

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasını feshetti.

9.07.2022 01:07:000
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Elon Musk 44 milyar dolarlık twitter anlaşmasını feshetti

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimlerde, Musk'ın anlaşmayı birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek resmi olarak bir mektupla feshettiği aktarıldı.

CNBC’nin haberine göre mektupta, Skadden Arps avukatı Mike Ringler, “Twitter, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmedi” diyor. Ringler, twitter’ın sözleşmenin gerektirdiği gibi Musk’a istediği ticari bilgileri sağlamadığını iddia etti. Musk daha önce Twitter’ın paraya çevrilebilen günlük aktif kullanıcılarının (mDAU’lar) yaklaşık %5′inin spam hesapları olduğu yönündeki iddialarını değerlendirmek istediğini söylemişti.

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter anlaşmasının, "spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar nedeniyle" geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.

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