Elon Musk ve Tim Cook'u solladı: ABD'de popülaritesi artan adam

Trump’ın ilk başkanlığı döneminde, Çin-ABD ticaret savaşları yaşanırken, Apple CEO'su Tim Cook, Pekin ile güçlü ilişkileri sayesinde Amerikan iş elçisi olarak önemli bir ün kazanmıştı. Apple o sıra ABD tarifelerinden kaçınmış ve Çin'de büyümeye devam ederken, Cook önemli bir politik figür haline gelmişti.

CNBC'nin haberine göre ise ikinci Trump döneminde işler değişti... Apple, ABD'nin en değerli şirketi unvanını Nvidia'ya kaptırmakla kalmadı, aynı zamanda birçok teknoloji uzmanı, yapay zekanın gözdesi olan bu şirketin karizmatik lideri Jensen Huang'ın siyasi nüfuz konusunda Cook'u geride bıraktığını da ifade ediyor.

"Huang küresel bir figür haline geldi"

Wedbush'tan Dan Ives, "Huang, yapay zeka devrimindeki başarısı sayesinde küresel bir figür haline geldi ve politik olarak yeni bir rol üstlendi" diyor ve Nvidia'nın yapay zeka çiplerinin öneminin "Onu Cook'un önüne geçirdiğini" ekliyor.

Ives, "Siyasi arenada kendini çok güçlü bir konumda buldu. Dünyada yapay zeka devrimini besleyen tek bir çip var, o da Nvidia'nınki" diyor.

Ne Musk ne de Cook

Trump geçen yıl Kasım ayında ikinci başkanlık seçimini kazandığında, birçok kişi yönetim üzerinde en fazla etkiye sahip olacak ve ABD ile Çin arasında köprü görevi görecek bir teknoloji CEO'su bekliyordu. Ancak Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın Trump ile oldukça aleni bir şekilde yaşadığı ayrılık gözden düşmesine neden oldu.

Silikon Vadisi merkezli Constellation Research'ın CEO'su Ray Wang, Apple ve Cook'un ilk Trump yönetiminde en etkili şirket ve CEO olarak görüldüğünü, ancak şimdi Huang ve Nvidia'nın önde olduğunu söyledi.



