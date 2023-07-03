Emekli ve memura zam teklifi Meclis'e geliyor!

Meclis, bazı kanun tekliflerini yasalaştırmak için mesai yapacak. Emekli ve memur maaşlarının artışına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin de Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

3.07.2023 09:31:240
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Emekli ve memura zam teklifi Meclis'e geliyor!

TBMM Genel Kurulu, Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu kurulması ile uluslararası anlaşmalara ilişkin kanun tekliflerini yasalaştırmak için mesai yapacak.

Haftalık çalışmasına salı günü başlayacak Genel Kurulda, balıkçıların, su ürünleri sektörünün ve paydaşlarının sorunlarına yönelik araştırma önergesi görüşülecek. Görüşmelerin ardından balıkçılık ve su ürünlerine yönelik araştırma komisyonu kurulması bekleniyor.

Genel Kurulda çarşamba ve perşembe günü uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan kanun teklifleri ele alınacak.

Bu arada emekli ve memur maaşlarının artışına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, çarşamba günü yeni yasama döneminin ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda, komisyon bünyesinde faaliyet gösterecek alt komisyonlar kurulacak.

TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.


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