Emlak Konut GYO, 2025 hedeflerini açıkladı

Emlak Konut GYO, 2024 yılı satış sonuçlarını ve 2025 stratejik hedeflerini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Yasir Yılmaz başkanlığında sermaye piyasası temsilcileri, yatırımcılar ve paydaşların katılım sağladığı bir toplantı düzenlendi.

Yılmaz, toplantıda yaptığı açılış konuşmasında, Emlak Konut'un 2024 yılını güçlü bir finansal performansla tamamladığını vurgulayarak, açıklanan son finansal verilere göre, aktif büyüklüklerini 177 milyar liraya ulaştırıp sektördeki liderliklerini teyit ettiklerini kaydetti.

Bu önemli başarının devam eden projelerde uyguladıkları etkin maliyet optimizasyonu ve gösterdikleri güçlü ön satış performansı sayesinde elde edildiğine vurgu yapan Yılmaz, bu durumun, şirketin finansal istikrarını ve büyüme potansiyelini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

2025'te çeşitli finansal enstrümanlarla aktif büyüklüklerini ve gelirlerini artırmayı hedeflediklerini aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Daha önce olduğu gibi hem vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıran hem de yatırımcıları heyecanlandıran kampanyalarla sektördeki hareketliliği desteklemeye devam edeceğiz. Emlak Konut Global ile Suudi Arabistan'da başlattığımız girişimle, 'Küresel Ölçekte Lider' vizyonumuz doğrultusunda farklı ülkelerde güçlü bir şekilde yer almak için çalışmalarımız sürüyor. İştiraklerimiz arasında yer alan EPP'yi kentsel dönüşüm projelerinde lider konuma getirmeyi ve bununla birlikte 2025 yılı içerisinde EPP'nin halka arz çalışmalarına başlıyoruz. Bu arada EKA'nın yerlilik oranını yüzde 95'e çıkararak uluslararası pazarda etkili olmasını sağlamayı amaçlıyoruz."

Yılmaz, ayrıca, araç şarj istasyonlarını işletmek ve teknoloji yatırımlarını yönetmek için kurulan EKA Enerji ve Teknoloji şirketinin hem EKA'nın finansal gücünü hem de Emlak Konut'un marka değerini artıracağını sözlerine ekledi.

2024'de 86 ihale gerçekleştirildi

Toplantıda ise Emlak Konut'un 2024 yılında 86 ihale gerçekleştirdiği ve 5 bin 620 bağımsız bölümün satışını yaparak sektördeki dinamizmini ve proje üretim kapasitesini başarıyla ortaya koyduğu açıklandı.

Şirketin, arsa geliştirme çalışmaları sonucunda, 5 milyon metrekarelik arsa stoğuna ulaşarak gelecekteki projeleri için güçlü bir temel oluşturduğu belirtilen toplantıda, ihale edilmemiş arsa stoğunun ekspertiz değerinin ise 58 milyar 200 milyon lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Emlak Konut'un 2024'te toplam 51 milyar lira ön satış ve arsa satışı geliri elde ederek ticari başarısını güçlendirdiği ve 4 milyar 200 milyon lira kar hedefini başarıyla koruduğu vurgulanan toplantıda, ayrıca gelecek dönemde devam eden 33 gelir paylaşımı projesinden toplam 44 milyar 900 milyon lira tutarındaki yıllara sari karını taahhüt altına almış bulunduğu ifade edildi.

Toplantıda, 2024'te uluslararası büyüme vizyon çerçevesinde, Suudi Arabistan'da Emlak Konut Global markasıyla bir şirket kurulduğu da hatırlatıldı. Bu girişim kapsamında, ilk etapta Riyad kentinde 1000 bağımsız birimin inşasının hedeflendiği açıklandı.

2025'te 102 bin bağımsız bölümün teslimi hedefleniyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerde yapılan çalışmalara değinilen toplantıda, 2025'te deprem bölgesi başta olmak üzere kentsel dönüşüm projeleri, gelir paylaşımı ve anahtar teslim modeli projelerinde yer alan toplamda 102 bin bağımsız bölümün tesliminin hedeflendiği bildirildi.

Yıl içinde tamamlanan ihalelerle birlikte, Emlak Konut'un arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı projeleriyle asgari garanti edilen Emlak Konut payının 88 milyar 793 milyon liraya ulaştığı açıklanan toplantıda, bu projelerde elde edilen başarılı ön satış oranının, 2029 yılına kadar tamamlamayı hedeflenen tüm projelerin yüzde 46'sına denk geldiği vurgulanarak, ayrıca proje inşaat ilerleme oranının da yüzde 61 seviyesine ulaştığı belirtildi.

Toplantıda, 2018'den bu yana Emlak Konut çatısı altında faaliyet göstermekte olan Emlak Planlama Proje Yönetimi A.Ş'nin (EPP), 2024 itibarıyla 3,4 milyar lira şirket değeri ve 3,1 milyar lira aktif büyüklüğe ulaştığı açıklanırken toplam 28 proje ile 17 bin 504 bağımsız birimin inşasının devam ettiği, 2021'de kurulan Emlak Konut Asansör Sistemleri'nin (EKA), şirket değerinin de 275 milyon liradan, marka değeriyle birlikte 8,9 milyar liraya, aktif büyüklüğünün ise 294 milyon liradan 3,3 milyar liraya yükseltildiği belirtildi.

Emlak Konut'un 2025 hedefleri

Toplantıda şirketin 2025'te aktif büyüklüğünü 245 milyar, yıllık karını 12 milyar ve ön satış gelirlerini 75 milyar liraya çıkarmayı hedeflediği, bu kapsamda 45 yeni ihale gerçekleştirmeyi ve bu ihalelerle birlikte 3 milyon metrekare arsa geliştirmeyi planladığı açıklandı.

Şirketin özellikle 2025'te Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF), proje bazlı GYF'ler ve gayrimenkul sertifikaları gibi çeşitli finansal enstrümanları etkin bir şekilde kullanarak aktif büyüklüğünü ve gelirlerini önemli ölçüde artırmayı hedeflediği ifade edilen toplantıda, Emlak Konut Gelir Paylaşımı 1. Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu ile 5 milyar liralık bir ihraç büyüklüğüne ulaşmayı beklediği ifade edildi.

Toplantıda, Ziraat Portföy iş birliğiyle yeni hayata geçirilecek GYF'nin şirketinin finansal esnekliğini artırırken yatırımcılara sürdürülebilir bir getiri sunmayı amaçladığı, stratejik bölgelerdeki nitelikli projelere yatırım yapma imkanı tanıyacağı kaydedildi.