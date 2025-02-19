Emlakjet CEO’su İdikat: Kampanya önemli bir avantaj

Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, kampanya ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye’de konut piyasasında finansmana erişim önemli bir konu. Emlak Konut GYO’nun sunduğu bu kampanya, konut alım sürecini kolaylaştıran esnek ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor. Emlakjet olarak, kullanıcılarımıza en iyi fırsatları sunma misyonumuz doğrultusunda bu tür avantajlı kampanyaları yakından takip ediyor ve onlara ulaştırıyoruz. Özellikle ilk yıl taksit ödemesinin alınmaması gibi yenilikçi finansman çözümleri, konut sahibi olmayı düşünenler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Kampanyaya dahil olan projeler gerek yatırımcılar gerekse oturum amaçlı alım yapmak isteyenler için önemli avantajlar sunuyor’’ dedi.