En başarılı sosyal sorumluluk projeleri: Capital 17.kez en başarılı projeleri seçti

Capital tam 17 yıldır gerçekleştirdiği “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırması” ile Türkiye’de KSS alanında sadece söylemleriyle değil eylemleriyle de öne çıkan, halk nezdinde ve iş dünyasındaki paydaşları arasında KSS’ye yaklaşımı ve projeleriyle takdir kazanan şirketleri belirliyor.

Nilüfer Gözütok Ünal

ngozutok@capital.com.tr

Capital Mart 2022 sayısında yer alan araştırmaya göre; özellikle pandemiyle hiç olmadığı kadar ön plana çıkan dayanışma ihtiyacı, iklim krizinin neden olduğu doğal afetler, ekonomik ve politik istikrarsızlıklarla keskinleşen eşitsizlikler toplumun ve iş dünyasının bu araştırmanın sonuçlarına ilgisini de artırıyor.

GfK’nın desteğiyle yapılan araştırmada “en sorumlu şirket”, “en sorumlu lider” ile “en başarılı KSS projesi” belirlendi. Capital'in gerçekleştirdiği araştırmanın tamamını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ