En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

*Hükümetin, 4 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren bu konuda bir kanun teklifi hazırlayarak Meclis'e sunması bekleniyor.



SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.67 oranında zam yapılmıştı. En düşük emekli maaşına da bu oranda ya da buna yakın bir oranda zam yapılması öngörülüyor. Geçtiğimiz Ocak ayında en düşük emekli maaşına 6 aylık enflasyon rakamına göre zam yapılmıştı ve yeni düzenlemede de benzer bir zam artışı olması beklentisi yüksek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bu beklentilere göre, şu an 14 bin 469 lira olan en düşük emekli maaşının 16 bin 880 liraya yükselmesi bekleniyor.

Emekliler için ödemeler 17 Temmuz'da başlıyor



Emeklilerin zamlı aylık ödemeleri ise statülerine göre farklı tarihlerde yapılacak.



SSK emeklileri, tahsis numaralarına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını alacak. Bağ-Kur emeklileri için ödemeler 25-28 Temmuz'da gerçekleştirilecek.



Her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alan memur emeklileri ise temmuz ayı maaşlarını zamsız olarak aldı. Memur emeklileri için oluşacak maaş farkının ödeneceği tarihin daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.