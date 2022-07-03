En zengin 10 isim 250 milyar dolar kaybetti: Yükselişteki 2 isim

Bloomberg'e göre dünyanın en zengin insanları 2022'nin ilk 6 ayında 250 milyar dolar servet kaybetti.

Bloomberg'e göre dünyanın en zengin insanları 2022'nin ilk 6 ayında 250 milyar dolar servet kaybetti. Elon Musk ve Jeff Bezos bu yıl toplam 120 milyar dolar kaybetmiş durumda. Milyarderler Endeksi'ndeki bazı kömür ve petrol patronları ise emtia fiyatları yükseldikçe daha da zenginleşti.

Tesla CEO'su Elon Musk ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da dahil olmak üzere dünyanın en zengin 10 insanı, servetlerinde 250 milyar dolarlık bir düşüş yaşadı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, 2022'de ABD borsalarındaki düşüş nedeniyle listedekiler daha az varlıklı hale geldi.

Borsalar, S&P 500'ün değerinin beşte birinden fazlasını kaybetmesiyle 1970'den bu yana yılın en kötü ilk yarısını yaşadı .

Bu, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates ile birlikte Musk, Bezos ve Louis Vuitton'un sahibi LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault gibi kişilerin servetlerine büyük darbe vurduğu anlamına geliyor. Milyarderlerin büyük çoğunluğu, yılın başlangıcından çok daha az değere sahip.

Büyük kayıp yılın başından bu yana servetlerinden toplam 120 milyar doları kaybeden Musk ve Bezos tarafından en keskin şekilde hissedildi.

Tesla'nın hisse fiyatı, ekonomik belirsizlik ve Musk'ın Twitter'ı satın alma girişimi nedeniyle bu yıl %43 oranında düşerken, Amazon hisseleri 2022'nin başından bu yana %35'ten fazla düştü.

Bununla birlikte, listedeki iki Hintli, Gautam Adani ve Mukesh Ambani, sırasıyla 22.1 milyar dolar ve 3.05 milyar dolarlık net değerlerinde artış yaşadılar.

Adani, limanları ve bu yıl yükselen emtia fiyatlarından yararlanarak Hindistan'ın en büyük kömür madenini işletiyor.

Sanayici olan Ambani, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından bu yana yükselen bir başka emtia olan dünyanın en büyük petrol rafinerisi kompleksine de sahip.