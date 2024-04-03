Enda Enerji Holding, halka arz için SPK'ya başvurdu

Enda bünyesinde bulunan Hidrolik, Rüzgâr, Jeotermal ve Güneş enerjisi dahil yenilenebilir kaynak çeşitliliği olan santraller; Türkiye’nin farklı coğrafyalarında yer alıyor.

Yenilenebilir enerji alanında 1993 yılından bu yana faaliyet gösteren Enda Enerji Holding A.Ş. (Enda), halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Türkiye’nin farklı coğrafyalarında yer alan ve tamamı yenilenebilir kaynaklara dayalı on elektrik santrali ile halihazırda 180,18 megavat kurulu güce sahip Enda’nın halka arzı için Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirildi.

Sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek fonu; bağlı ortaklıklar bünyesindeki Rüzgâr ve Hibrit GES santrallerinin, altyapı, kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımlarının finansmanı, bağlı ortaklıklarının sermayesindeki payının artırılması, yurt içi ve yurt dışında, enerji sektöründe değer katacak yatırım fırsatlarının fonlanması ile işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanacak olan Enda, borçsuz ve nakit pozisyonu güçlü bir mali yapıya sahip.

Enda bünyesinde bulunan Hidrolik (“HES”), Rüzgâr (“RES”), Jeotermal (“JES”) ve halen proje çalışmaları devam eden Güneş (“GES”) dahil yenilenebilir kaynak çeşitliliği olan santraller Türkiye’nin farklı coğrafyalarında yer alıyor.







