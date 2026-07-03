Enflasyon açıklandı: Emekli ve memur maaş zammı belli oldu

Emekli ve memur zammı oranları netleşti. Memur, SSK, Bağ-Kur emeklileri yeni yılda aldıkları maaş zammı ve ikramiyelerin ardından Temmuz ayında yapılacak maaş zammı merak ediliyor.

Memur, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026 Ocak zammının ardından temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı merak ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verileriyle memur ve emekliler için maaş zammı hesaplamalar netleşti. Milyonlarca memur ve emekli için kritik veri netleşti.

Haziran enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, mart ayında yüzde 1,94 olmuştu. Nisan enflasyonu aylık yüzde 4,18 olurken, mayıs ayında da yüzde 1,71 enflasyon artışı açıklandı. Haziranda da aylık enflasyon artışı yüzde 0,99 olarak açıklandı

Böylelikle haziranda yıllık TÜFE oranı yüzde 32,11 olurken, geçtiğimiz yılın son ayına göre enfl

Kim ne kadar zam alacak?

20 bin TL aylık alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisi temmuz ayında kesinleşen enflasyon oranlarına göre yüzde 17,76 zamma göre 23.552 bin TL alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026 yılının ilk yarısı için yılbaşında yüzde 12,19 oranında zam almıştı. TBMM'de alınan karar ile en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye çıkarılmıştı.

İşçi ve esnaf emeklileri, hükümetin artış yönünde bir kararı olmazsa temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında zam alacak.

Memur maaşı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. Memur ve emeklisinin 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18,6 oldu. İkinci altı aylık dönemde toplu sözleşme zammı yüzde 7 olarak uygulanacak.

Bu hesaplamalar doğrultusunda, 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 7 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 13,52 oranında artış meydana gelecek.



