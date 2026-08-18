Suwen’den 3,1 milyar TL’lik ciro

SUWEN, 2026 ilk altı aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Şirket, zorlu maliyet ortamına rağmen brüt kârlılığını korurken, ikinci çeyrekte %23,1 FAVÖK marjı ve 122 milyon TL net kâr elde etti.

Ekonomik konjonktüre rağmen 2026 yılı birinci çeyreğinde olduğu gibi ikinci çeyrekte de FAVÖK, brüt kar ve cirosunu artıran SUWEN, enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlara göre 2026 yılının ilk altı ayında 3,1 milyar TL konsolide ciro, 1,6 milyar TL brüt kâr ve 492 milyon TL FAVÖK elde etti. İlk yarıda brüt kâr marjı %52,3, FAVÖK marjı ise %15,9 olarak gerçekleşti.

İkinci çeyrekte %23,1 FAVÖK marjı

Geçen yılın aynı dönemine göre ciro reel bazda %2,7 gerilerken, şirket brüt kâr marjını geçen yılki %52,5 seviyesine yakın, %52,3 seviyesinde korudu. İkinci çeyrekte brüt kâr marjı %55,3, FAVÖK marjı ise %23,1 seviyesinde gerçekleşirken, şirket dönemi 122 milyon TL net kârla tamamladı. Suwen, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 1,74 milyar TL hasılat, 962 milyon TL brüt kâr ve 402 milyon TL FAVÖK elde etti.

Mağaza sayısı 214’e ulaştı

Suwen, yurtiçi operasyonlarında verimlilik odağını korurken uluslararası büyüme stratejisini de sürdürdü. 2026 yılının ilk altı ayında Türkiye’de 4 yeni mağaza açılırken 2 mağaza kapatıldı ve net 2 yeni mağaza artışı sağlandı.

Aynı dönemde yurtdışı franchise ağına Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Gürcistan ve Moğolistan’da olmak üzere 5 yeni mağaza eklendi. Böylece 30 Haziran 2026 itibarıyla Suwen’in Türkiye’deki mağaza sayısı 195’e, yurtiçi ve yurtdışındaki toplam mağaza sayısı ise 214’e ulaştı. Şirketin toplam satış alanı yaklaşık 27 bin m² seviyesine yükseldi. Suwen’in e-ticaret kanalının konsolide ciro içerisindeki payı ise %14,6 olarak gerçekleşti.

“Zorlu koşullarda aldığımız aksiyonlar sonuçlara yansıyor”

Zorlu bir yıla girdiklerini başından beri öngördüklerini ve hazırlıklı olduklarını belirten Suwen Genel Müdürü Ali Bolluk, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“2026 yılının ilk yarısı, beklediğimiz gibi tüketici tarafında ekonomik koşulların perakende sektörü üzerindeki etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği bir dönem oldu.

Bu zorlu faaliyet ortamında satışlarımızı büyük ölçüde korurken, brüt kâr marjımızı geçen yılın aynı dönemine yakın seviyede tutmayı başardık. Faaliyet giderlerimizi etkin şekilde yönetmeye, mağaza portföyümüzün verimliliğini artırmaya ve operasyonel disiplinimizi korumaya odaklandık.

İkinci çeyrekte %55,3 brüt kâr marjı, %23,1 FAVÖK marjı ve 122 milyon TL net kâr elde etmemiz, bu odağımız ve aldığımız aksiyonların sonuçlara yansımaya başladığını gösteriyor.

Suwen markasının uluslararası pazarlardaki görünürlüğünü ve erişimini artırmaya devam ettiğimiz bir altı ayı geride bıraktk. Yılın ikinci yarısında odağımız; mağazacılık ve e-ticaret kanallarını birlikte büyütürken, yurtdışı operasyonlarında kontrollü ve seçici büyüme stratejimizi sürdürmek olacak.”