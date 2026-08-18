Doğan Balamir Nazlıca Mozaik’in yeni CRO’su oldu

Tasarım dünyasının önde gelen uluslararası markalarını Türkiye ile buluşturan Mozaik, üst yönetim kadrosunu Doğan Balamir Nazlıca’yı Chief Revenue Officer – CRO olarak atanmasıyla güçlendirdi. Nazlıca yeni görevinde şirketin satış, pazarlama, dijital ticaret ve iş geliştirme fonksiyonlarını bütüncül bir büyüme stratejisi doğrultusunda yönetirken, Mozaik’in kurumsal dönüşüm ve operasyonel gelişim süreçlerine de liderlik edecek.

Görev alanı kapsamında satış organizasyonunun geliştirilmesi, farklı müşteri ve iş kanallarının ortak hedefler doğrultusunda yönetilmesi, veri envanterinin oluşturulması, performans göstergelerinin yeniden yapılandırılması ve karar alma süreçlerinin daha veri odaklı hâle getirilmesi gibi başlıklara odaklanacak olan Nazlıca, aynı zamanda müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir gelir modellerinin geliştirilmesinden sorumlu olacak. Bu kapsamda şirketin perakende, proje, kurumsal satış ve dijital kanalları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi de öncelikli çalışma alanları arasında yer alacak.

Ortaöğrenimini Robert Kolej’de tamamlayan, Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü mezunu Doğan Balamir Nazlıca satış sektöründeki 20 yıllık kariyeri boyunca farklı büyüme aşamalarındaki şirketlerde görev aldı. Fransa merkezli kurumsal ve yatırım bankacılığı şirketi Societe Generale, HotelRunner, Boston merkezli yazılım şirketi Solvoyo gibi şirketlerde üst düzey görevlerde yer almasının yanı sıra Paraşüt ve Yandex Türkiye’de Satış Direktörü olarak görev alan Nazlıca, satış liderliği, gelir artışı ve iş geliştirme alanlarında kapsamlı bir deneyime sahip. Bu sayede Nazlıca’nın satış yönetimi, organizasyonel dönüşüm, veri stratejisi ve ticari büyüme konularında edindiği deneyimi ile Mozaik’in yeni dönem hedeflerine doğru yolcululuğuna önemli katkı sağlaması hedefleniyor.