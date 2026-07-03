Enflasyon açıklandı: Kirada tavan zam oranı belli oldu

TÜİK'in Haziran ayı enflasyon verileri sonrası Temmuz ayında konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek kira zam tavanı yüzde 32,03 olarak belirlendi.

3.07.2026 10:22:570
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Enflasyon açıklandı: Kirada tavan zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Haziran 2026 enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 0,99 yıllık yüzde 32,11 oldu.

Enflasyon verilerinin ardından konut ve işyerlerine uygulanacak kira artış oranı da netleşti. Buna göre temmuz ayında kira sözleşmelerinde uygulanabilecek tavan zam oranı on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,03 olarak hesaplandı.

Temmuz 2026 kira artış oranı örnek hesaplama

Örnek konut kirası: 40.000 TL

Kira artış oranı: Yüzde 32,03

Temmuz 2026 kira artış tutarı: 12.812 TL

Temmuz 2026 kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 51.812 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 40.000 TL olan bir kiracının temmuz ayında ödeyeceği kira zammı 12.812 TL olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 52.812 TL olarak gerçekleşecek.


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