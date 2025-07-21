Enflasyon beklentisi düştü, dolar tahmini arttı

Merkez Bankası'nın temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi gerilerken, dolar/TL tahmini yukarı yönlü revize edildi. Faizde ise düşüş beklentisi dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Ankete göre, yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 29,66’ya gerileyerek bir önceki anket dönemindeki yüzde 29,86 seviyesinin altına indi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 24,56’dan yüzde 23,39’a düşerken, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 17,35’ten yüzde 17,08’e geriledi.

Dolar beklentisi yükseldi



Katılımcıların yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 43,57 TL’den 43,72 TL’ye çıktı. 12 ay sonrası için kur tahmini ise 47,04 TL’den 47,70 TL’ye yükseldi.

Faiz indirimi sinyali



Ankete göre, 25 Temmuz’da yapılacak TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin yüzde 43,29 seviyesine çekileceği tahmin ediliyor. Bu oran, mevcut politika faizinin 500 baz puan altında yer alıyor.

Büyüme beklentisi sabit



Katılımcıların Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerinde ise değişiklik olmadı. 2025 yılı için büyüme beklentisi yüzde 2,9, 2026 yılı için ise yüzde 3,7 olarak korundu.

Kimler katılıyor?



TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi; 54 finansal kurum ve 18 reel sektör temsilcisi olmak üzere toplam 72 katılımcı ile gerçekleştiriliyor. Anket, piyasanın beklentilerini ölçerek para politikasında yön tayini açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.