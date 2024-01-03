Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon, Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93 artarken yıllık bazda yüzde 64,77 oldu.

3.01.2024 10:19:150
Paylaş Tweet Paylaş
Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,14 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2023 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53,86, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49,93 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,93, Yİ-ÜFE yüzde 1,14 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 oldu.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Aralık 2023'te TÜFE'nin yüzde 3,19 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a yükseleceği hesaplanmıştı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Fazla kazanandan lider olur mu?

Fazla kazanandan lider olur mu?

CEO'nun ikinci adresi

CEO'nun ikinci adresi

Aslan payı taraftarın

Aslan payı taraftarın

Orta kademe sendromu

Orta kademe sendromu

Kimi işe almam

Kimi işe almam

Dosttan tedarik dönemi

Dosttan tedarik dönemi

Yorum Yaz