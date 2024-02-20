Enflasyondan korunma yolu: Marj kalkanı

Risk marjı, enflasyonist dönemde şirketlerde önemli bir koruyucu seçenek olarak öne çıkıyor.

Yılın ilk 3 ayında seçim ekonomisinin etkili olacağı beklentisi, sonrasında sıkı para politikalarının devreye alınacağı senaryosu, enflasyondaki yüksek seyrin devamı öngörüsü, küresel ekonomideki belirsizlikler; şirketlere risk marjı koymayı gerekli kılıyor.

Özlem Aydın Ayvacı / [email protected]

Capital Ocak 2024 sayısından

Enflasyondan korunmanın etkili yolu olan risk marjı, mobilyada yüzde 40, hazır giyimde yüzde 60 olarak öngörülürken demir çelikte ve sağlık sigortalarında yüzde 80’e kadar çıkıyor. Bunun dışında şirketler, özel sözleşmeler, dinamik ve esnek fiyatlandırma yöntemleri, alacaklara yakın takip, tasarruf gibi yöntemlerle kendilerini enflasyondan korumaya çalışıyor.

2023 yüksek enflasyonla mücadeleye başlama yılıyken 2024, enflasyonla mücadelede sonuçların alınmaya başlayacağı “daha acılı” bir yıl olacak. Bu yılın en önemli konusu ise hiç kuşkusuz fiyat belirleme.

Şirketler fiyat belirlemek için mecburen maliyetlerde çeşitli artış tahminleri yapıyor. Risk marjı, enflasyonist dönemde önemli bir koruyucu seçenek olarak öne çıkıyor. Peki sektörler, enflasyonist ortamda ne kadar risk marjı koydu?

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