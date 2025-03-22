EPDK kararları: Avans ödemeleri ertelendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren belirli dağıtım lisansı sahibi şirketlerin avans ödemelerine ilişkin erteleme ve bu süre boyunca piyasa işletmecisi ve katılımcısına temerrüt faizi uygulamama kararı aldı.

EPDK kararına göre, 31 Aralık'a kadar, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketleri için Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nin 132/Ç maddesinin birinci fıkrasında belirtilen avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedellerin, ilgili fatura dönemine ilişkin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine ve bu süre boyunca piyasa işletmecisi ve piyasa katılımcısına temerrüt faizi uygulanmamasına karar verildi. EPDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararı 1 Nisan'da yürürlüğe girecek.

EPDK Kurul kararları...



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında faaliyet gösteren görevli tedarik şirketlerinin son kaynak tedarik tarifesi kapsamında 31 Aralık 2029'a kadar Elektrik Üretim AŞ'den (EÜAŞ) temin edilecek elektrik miktarını belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, görevli tedarik şirketlerinin, son kaynak tedariki kapsamındaki tüketiciler için 31 Aralık 2029'a kadar temin edeceği elektrik enerjisinin, yıllık bazda en az yüzde 50'sini EÜAŞ'tan temin etmelerine karar verildi.

EPDK'nin diğer Kurul kararı kapsamında, "Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" güncellenerek ilgili kararın ekinde yer alan Otomasyon Sistemi Kılavuzu revize edildi.

Söz konusu karar 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.



EPDK, bazı akaryakıt depolama tesisleri için tarife değişikliğine gitti



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı akaryakıt şirketlerinin depolama ve iletim tarifelerinde değişikliğe gitti.

Konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, TP Petrol Dağıtım AŞ'nin Antalya Dolum ve Depolama Tesisi ve Yarımca Tesisi ile SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama AŞ'nin Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi'ne ilişkin depolama ve iletim tarifesi tadil edilerek onaylandı.

TP Petrol Dağıtım AŞ'nin Antalya Dolum ve Depolama Tesisi için günlük depolama hizmet bedeli, kurşunsuz benzin (95 oktan) için metreküp başına 0,66 lira, motorin için ise 0,48 lira olarak belirlendi.

Münferiden fiyatlandırılan hizmetler kapsamında alınacak yan hizmet bedeli, kara ve deniz yoluyla yapılacak teslim alma ve teslim etme için metreküp başına benzin ve motorin için 18,03 lira olarak tespit edildi.

Şirketin Kocaeli'deki Yarımca Tesisi'nde ise günlük depolama hizmet bedeli, kurşunsuz benzin (95 oktan) için metreküp başına 0,66 lira, motorin için 0,48 lira oldu. Münferiden fiyatlandırılan hizmetler kapsamında alınacak yan hizmet bedeli, ulusal marker enjeksiyonu için metreküp başına 4,75 lira, ulusal marker muhafazası için ise motorinde litre başına aylık 4,75 lira oldu.

Teslim alma ve teslim etme hizmet bedeli, deniz yoluyla motorin için metreküp başına 12,34 lira, kara yoluyla benzin ve motorin için metreküp başına 18,03 lira olarak belirlendi.

SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama AŞ'nin İzmir'deki Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi İskele Hatları'na ilişkin iletim hizmeti bedeli benzin ve havacılık yakıtı için metreküp başına 5,56 lira, motorin, biodizel ve denizcilik yakıtı için metreküp başına 4,68 lira olarak tespit edildi. Depolama hizmeti alınması halinde, tarifeye esas boru hatlarının kullanımında ek iletim hizmet bedeli talep edilmemesi kararlaştırıldı.

Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi'ndeki Star ve TÜPRAŞ Hattı'na ilişkin iletim hizmeti bedeli, benzin için metreküp başına 5,80 lira, motorin, biodizel, havacılık yakıtı ve deniz motorini türleri için metreküp başına 6,90 lira olarak belirlendi.