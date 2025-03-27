Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten temettü kararı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) genel kurulda onaylanan temettü kararını duyurdu. Erdemir Ereğli Demir Çelik ne kadar temettü dağıtacak?

Ereğli Demir ve Çelik'ten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre pay başına brüt 0,25 TL, net 0,21250 TL temettü dağıtılacak. Temettü ödeme tarihi henüz belli değil. Kar payı ödeme tarihi için "Genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirilmiştir" denildi.

KAP bildiriminde "03.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kar payı dağıtımına ilişkin hususlar, Şirketimizin 26.03.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylanmıştır" ifadeleri yer aldı.