Özlem Aydın Ayvacı - CAPİTAL

BCC Catering Genel Müdürü Vedat Uluğ, kadın çalışan dostu bir şirket olarak bine yakın kadına istihdam sağlıyor ve “Eşit işe eşit ücret konusu, bizim için sadece bir hak meselesi değil, aynı zamanda adil ve kapsayıcı bir çalışma ortamı yaratmanın temeli. Eşit emeğe eşit değer veriyoruz” diyor.

BCC Catering, toplu yemek sektöründe Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri. 30 ildeki 120 üretim tesisi ve 6 merkezi mutfağıyla günlük 120 bin kuverin üzerinde yemek üretimi gerçekleştiriyor. Türkiye genelinde 2.500’e yakın çalışanı olan şirket, fabrikalar, hastaneler, okullar, şantiyeler, AVM’ler, üniversiteler ve devlet kurumlarına toplu yemek hizmeti veriyor. BCC Catering Genel Müdürü Vedat Uluğ, kadın çalışan dostu bir şirket olarak bine yakın kadına istihdam sağlıyor ve “"Eşit işe eşit ücret konusu, bizim için sadece bir hak meselesi değil, aynı zamanda adil ve kapsayıcı bir çalışma ortamı yaratmanın temeli. BCC Catering olarak çalışanlarımızın cinsiyetlerinden bağımsız olarak eşit emeğe eşit şekilde değer verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu yaklaşımımız, sadece çalışanlarımızın motivasyonunu artırmakla kalmıyor, aynı zamanda şirketimizin verimliliğini de olumlu yönde etkiliyor” diyor. Uluğ, Capital’in sorularını şöyle yanıtladı:

* BCC Catering’i tanıyabilir miyiz? Ne zaman kuruldu, hangi alanlara hizmet veriyor?

Bilkent Holding çatısı altında, 1993 yılında yüzde 100 yerli sermaye ile Bilkent Üniversitesi’nin yiyecek içecek ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan BCC Catering, bugün toplu yemek sektöründe Türkiye’nin önde gelen firmalarından biridir. 30 ildeki 120 üretim tesisimiz ve 6 merkezi mutfağımızla, günlük 120 bin kuverin üzerinde yemek üretimi gerçekleştiriyoruz. Türkiye genelinde 2.500’e yakın çalışanımızla; fabrikalar, hastaneler, okullar, şantiyeler, AVM’ler, üniversiteler ve devlet kurumlarına toplu yemek hizmeti veriyoruz. “Tadında zamanında" sloganımızla 31 yıldır işletmelerin çözüm ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. Yemeklerimizi, sıcak-soğuk zinciri bozulmadan zamanında ulaştırıyoruz. Ankara’da 2 mutfak, İzmir’de 1 mutfak, İstanbul’da 1 mutfak, Manisa’da 1 mutfak ve Adana’da 1 mutfak olmak üzere toplam 6 merkezi mutfağımızın dışında, istenilen yerlerde yerinde üretim yapılan özel mutfaklar kurarak, üretim ve dağıtım hizmeti veriyoruz. Ayrıca BCC Catering olarak, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına tam uyum sağlayarak, hijyen ve kaliteyi her zaman önceliğimiz haline getiriyoruz.

* Ürün ve hizmet kalitenizi geliştirmek için ne tür faaliyetler yürütüyorsunuz?

Hizmet kalitemizin sürekliliği ve müşteri memnuniyetini sağlamak adına çift yönlü bir iletişim modeline odaklanıyoruz. Müşteri memnuniyet anketleri, bağımsız denetim kuruluşlarının değerlendirmeleri ve düzenli yüz yüze ziyaretlerle geri bildirim alıyoruz. Ayrıca, Ar-Ge mutfağımızda düzenlediğimiz workshop çalışmalarıyla, besin değerlerini koruyan yeni pişirme tekniklerini ve farklı lezzetleri test ediyoruz. Her hafta düzenlediğimiz tadımlar sonucunda da menülerimizi müşteri beğenileri doğrultusunda güncelliyoruz. Sürdürülebilirlik anlayışımız çerçevesinde, enerji tasarrufu sağlayan ekipmanları süreçlerimize entegre ediyor ve mutfaklarımızın verimliliğini artırmayı hedefliyoruz. Bu yenilikçi yaklaşımlar, müşterilerimizle uzun vadeli iş birlikleri geliştirmemize katkı sağlıyor.

* Çalışanlarınızın kurumsal aidiyetini ve verimliliğini artırmak için gerçekleştirdiğiniz İK uygulamaları neler?

İnsan kaynakları süreçlerimizi çalışanların kendilerini değerli hissettikleri ve sürekli öğrenebildikleri bir çalışma kültürü yaratarak tercih edilen işveren olma vizyonuyla şekillendiriyoruz. Bu vizyon doğrultusunda insan ve kültür, sürekli gelişim, çeşitlilik ve katılım, yüksek performanslı iş gücü stratejileri ile ilerliyor, geleceğin yöneticilerini yetiştirmek üzere öğrenme ve gelişim programlarına devam ediyoruz. Raporlama sonrasında da geri bildirim alma verme yöntemleri ile süreci destekleyen bir ortam yaratıyoruz. Performans yönetimi yaklaşımımızla verimliliğimizi performansımıza yansıtmayı hedefliyoruz. Bu bakış açısıyla her yılın başında şirket ve bireysel hedeflerimizi belirleyerek performans değerlendirme aracımızla çalışanlarımızın performans değerlendirmelerini yapıyoruz. Raporlama sonrasında da geri bildirim alma-verme yöntemleriyle süreci destekleyen bir ortam yaratıyoruz.

Operasyonel sürdürülebilirliğimizin, büyümemizin ve başarımızın temelini oluşturan çalışanlarımızın yetkinliklerini ve liderlik becerilerini desteklemeyi en temel sorumluluklarımız arasında kabul ediyoruz. Çalışanlarımızın öğrenme ve liderlik gelişimlerini destekliyoruz. Şirket içi eğitim ve gelişim uygulamaları ile çalışanlarımızın kariyer yolculuklarında yanlarında yer alıyoruz. Online eğitim platformumuz Tepe Akademi ile tüm çalışanlarımızın eğitimlere ulaşılabilirliğini sağlıyoruz. Tepe Akademi içerikleri, sadece kişilerin mesleki gelişimleri kapsamında değil kişisel gelişim eğitimleri ve ekonomik, sosyal, çevresel sürdürülebilirlik kapsamında daha da yetkin olmalarını sağlayabilecek içeriklerden oluşuyor.

Çalışanlarımızın memnuniyetini ve verimliliğini artırmak amacıyla çeşitli yenilikçi İK uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Öncelikle, “kıdem ödülü” ve tamamlayıcı sağlık sigortası gibi yan haklarla çalışanlarımıza verdiğimiz değeri somutlaştırıyoruz. Kurumsal aidiyeti güçlendiren bu uygulamalar, özellikle mavi yaka çalışanlarımızın şirkete bağlılığını artırırken, çalışanlarımıza sunduğumuz sağlık sigortası gibi imkanlarla, çalışan memnuniyetine katkıda bulunuyoruz.

* En farklı çalışan yararı gözeten uygulamalarınıza örnek verebilir misiniz?

Çalışanlarımızın yeni doğan bebeklerine hem hoş geldin hediyesi hem de TEMA Vakfı’na bir ağaç bağışı yaparak onları tebrik ediyoruz. Şirketimiz bünyesinde görev yapan çalışma arkadaşlarımız için aidiyet ve tutundurma projeleri kapsamında ‘terfi tebrik’ uygulamasını standart hale getirdik. Terfi hak eden çalışma arkadaşımız bu mektubun kime gönderilmesini ister ise mektup o formatta hazırlanarak ilgililer tarafından imzalanarak sahiplerine ulaştırılıyor. Şirketimiz çalışanlarına doğum günü ayına özel bir gün ücretli olarak kullanabilecekleri “Doğum Günü İzni” hediye ediyoruz. Ayrıca kişiye özel mail ortamında kutlama kartlarını kendilerine ulaştırıyoruz. Online şirket içi platformumuzda yayınlama ve kutlama yapıyoruz. ‘Mutluluk İklimi’ uygulamamız ile birbirimizin yaptığı iyi şeyleri, katkıyı, çabayı, desteği, etkiyi fark ediyor, görünür kılıyor ve dile getiriyoruz. 360 derece etkiye sahip bu uygulama ile belirlenen kriterler sonrası çalışanlarımızı takdir ve teşekkür ediyor, ödül veriyoruz. Çalışanlarımızın her türlü görüşüne önem veriyor ve düzenli olarak çalışan memnuniyet ve bağlılığını ölçecek anketlerimizi 2016 yılından beri yapmaya devam ediyoruz. Bu anket çalışmaları ile çalışma ortamının, çalışanların işlerini başarıyla gerçekleştirebilmeleri için uygunluğu, sağlık ve iş güvenliği koşullarının yeterli olup olmadığı, çalışanların nitelikleri, iş ve piyasa koşullarına uygun maaş ile ücretlendirme politikasının var olup olmadığı, adil bir ücret düzeninin varlığı, çalışanlara tanınan sosyal hakların yeterliliği, çalışanların yaptıkları işle ve kişisel gelişimleriyle ilgili eğitimler alıp almadıkları, bu eğitimlerden duydukları memnuniyetler, şirket politika ve prosedürlerinin tüm çalışanlara eşit uygulanıp uygulanmadığı gibi konulardaki hoşnutluk derecelerini ölçümlüyoruz. Çalışanlarımızdan aldığımız geri bildirimler ile iyileştirme noktalarını belirliyor ve bu alanlara yönelik aksiyonlar alıyoruz.

İç Müşteri Memnuniyeti Anketi aracılığıyla şirketimizde birbiriyle iş ilişkisi olan birimlerin karşılıklı memnuniyet düzeylerini ölçmek ve çıkan sonuçlar doğrultusunda gelişim planı oluşturarak aksiyon alabilmek için çalışmalar yapıyoruz.

Ayrıca, fikirlerin özgürce dile getirilebilmesi ve karşılıklı iletişimin güçlendirilmesi adına “Kulağım Sende” platformunu devreye aldık. Bu uygulama, çalışanlarımızın çekinmeden fikirlerini paylaşabilmesini sağlayarak, iş ortamımızı daha şeffaf ve kapsayıcı bir hale getiriyor. Buna ek olarak, “Sen Varsan Ötesi Var” projesiyle, müdür ve üzeri pozisyonların dışında kalan çalışanlarımızın birimlerinde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini paylaşabilecekleri bir platform oluşturduk.

Çalışanlarımız arasında olumlu bir etkileşim ortamı yaratmayı hedeflediğimiz bir diğer uygulamamız ise “Takdir ve Geri Bildirim” alanlarıdır. Bu uygulama, ekip üyelerimizin birbirlerinin başarılarını ve katkılarını fark etmelerini sağlayarak, kurum içi dayanışma ve motivasyonu artırıyor.

Tüm çalışanlarımızın fiziksel sağlıkları kadar mental sağlıklarının da çok önemli olduğu bilinciyle psikolojik danışmanlık hattı ile desteğe ihtiyacı olan çalışanlarımızın profesyonel danışmanlarla yanında yer alıyoruz.

Tüm bu projeler, yalnızca verimliliği artırmakla kalmayıp aynı zamanda çalışanlarımızın şirkette kendilerini daha değerli ve bağlı hissetmelerine katkıda bulunuyor.

* BCC Catering olarak eşit ücretlendirme sorunu ve toplumsal cinsiyet eşitliği adına nasıl bir yaklaşıma sahipsiniz?

BCC Catering olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek ve adil bir çalışma ortamı yaratmak adına “eşit işe eşit ücret” politikasını temel alıyoruz. Çalışanlarımızın cinsiyetlerinden bağımsız olarak eşit emeğe eşit değer anlayışıyla hareket ediyor ve bu ilkenin yalnızca bir hak değil, iş yerinde sürdürülebilir bir başarı için kritik bir gereklilik olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımımızla, kurumsal kapsayıcılığı artırarak çalışanlarımızın motivasyonunu ve bağlılığını güçlendiriyor, aynı zamanda kadınların iş gücüne daha fazla katılımını teşvik ediyoruz. Adil ücretlendirme politikamız, yalnızca çalışanlarımız için değil, toplumun geneli için de pozitif bir dönüşüm yaratmayı hedefliyor. Kayıt dışı istihdamla mücadele ederek kadın çalışanlarımızın iş güvenliğini teminat altına alıyor ve toplumsal cinsiyet rollerine dayalı kalıplaşmış yargıları yıkmayı amaçlıyoruz. Çeşitliliği artırmak ve iş yerimizdeki kapsayıcı kültürü güçlendirmek adına, somut adımlar atarak çalışanlarımız için daha eşitlikçi bir ortam oluşturuyoruz.

Bu çalışmalarımızla kadınların iş dünyasındaki gücünü desteklerken, toplumsal dönüşüme katkı sağlıyor ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Geleceğin güçlü ve kapsayıcı bir toplumunu inşa etmenin yolunun, iş yerinde eşitlikten geçtiğine inanıyor ve bu doğrultuda kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.