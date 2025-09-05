Euro Bölgesi'nde büyüme yavaşladı

Verilere göre, 2025 yılının 2. çeyreğinde mevsim etkisinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla (GSYH), bir önceki çeyreğe kıyasla Euro Bölgesi’nde yüzde 0,1, AB'de ise yüzde 0,2 artış gösterdi.

Euro Bölgesi’nde çeyreklik GSYH artışı 2024'ün ilk çeyreğinden bu yana en düşük düzeyde gerçekleşti.

2025 yılının birinci çeyreğinde ise GSYİH, Euro Bölgesi'nde yüzde 0,6, AB'de ise yüzde 0,5 artmıştı.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini de Euro Bölgesi’nde ekonominin bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüyeceği yönündeydi.

Mevsim etkisinden arındırılmış GSYH, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise Euro Bölgesi'nde yüzde 1,5, AB'de ise yüzde 1,6 artarken, bir önceki çeyrekte yıllık bazda Euro Bölgesi'nde yüzde 1,6, AB'de ise yüzde 1,7 artış yaşanmıştı.