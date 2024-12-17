Faturalara dikkat! Elektrikte serbest tüketici limiti düşürüldü

Elektrikte serbest tüketici limiti, 2025'te 750 kilovatsaat olarak uygulanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2025 için serbest tüketici limiti 750 kilovatsaat olarak belirlendi. Elektrikte serbest tüketici limiti 2024'te 950 kilovatsaat olarak uygulanmıştı.

Petrol ve LPG piyasası gelir payı bedelleri

EPDK, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında 2025'te uygulanacak gelir payı bedellerini de belirledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararına göre, 2025’te petrol piyasası faaliyetlerine ilişkin uygulanacak gelir payı bedelleri benzin türleri ve benzin türleri ile harmanlamak üzere temin edilen etanol, motorin ve biyodizel türleri, gaz yağı, havacılık yakıtları, yakıt nafta, damıtık denizcilik yakıtları için metreküp başına 36 lira 40 kuruş olarak belirlendi. Gelir payı bedelleri artık denizcilik yakıtları ve fuel oil için ton başına 38 lira 67 kuruş oldu. LPG piyasasında ise 2025 için gelir payı bedeli ton başına 81 lira 35 kuruş olarak belirlendi. Söz konusu kararlar, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

EPDK'nin bir diğer kurul kararına göre de Elektrik Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında lisans sahibi bir tüzel kişi bir takvim yılı içerisinde lisansına kayıtlı olan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının yüzde 50'sini piyasada satabilecek.

EPDK'nin, ham petrol, akaryakıt, ihrakiye, madeni yağ, baz yağ ve petrolle ilişkili maddelere dair kurul kararıyla Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 110'uncu maddesi uyarınca KÜPSM değerinin ve KÜPSM ile KÜPST hesaplamalarında kullanılacak katsayıların belirlenmesine ilişkin kurul kararı da yayımlandı.

EPDK, elektrik ve yenilenebilir enerji yönetmeliklerinde değişikliğe gitti



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik şebeke yönetmeliği, yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesi yönetmeliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının belgelendirilmesi ve desteklenmesine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti.

Konuya ilişkin EPDK kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te, talep tarafı katılımı, minimum kararlı üretim düzeyi, sınırlı frekans hassasiyeti düşük frekans modu, sınırlı frekans hassasiyeti yüksek frekans modu gibi maddelerde değişiklik yapıldı.

Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te, toplayıcı, toplayıcılık ve şarj ağı işletmesi lisansı sahibi kavramları yönetmeliğe dahil edildi. Bu kapsamda, tüketicilere tedarik edilen elektrik enerjisinin, şarj ağı işletmecileri tarafından şarj hizmetine konu elektrik enerjisinin belirli bir miktar veya oranını, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) belgesi vasıtasıyla belgelendirildiğini tedarikçiler veya toplayıcılar tarafından fatura ve/veya başka bir bildirim aracı ile açıklanacak.

YEK-G belgesi, tedarikçiler veya toplayıcılar tarafından tüketicilere tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarı veya oranı, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiği ve bu elektrik enerjisinin kaynak türünün tüketiciye ispat ve ifşa edilmesi ile YEK-G belgelerinin ticaretinin yapılabilmesi amaçlarıyla Piyasa İşletmecisi tarafından ihraç edilecek. Yönetmelik değişikliği 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te de, muafiyetli üretim miktarı, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'na (YEKDEM), YEKDEM katılımcısı, YEK fiyatı bentlerinde değişikliğe gidildi. Söz konusu yönetmelik değişikliğinin 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.



Diğer yönetmelik değişiklikleri



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı yönetmeliklerde değişikliğe gitti. "Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bu doğrultuda, toplayıcılık hizmetleri Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamına alındı. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile toplayıcı, toplayıcılık ve toplayıcılık hizmeti anlaşması tanımları belirlenirken, çeşitli maddelere yeni fıkra eklendi.

Böylece, görevli tedarik şirketleri dışındaki tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler, lisansına dercedilmek kaydıyla elektrik piyasasında toplayıcılık faaliyetinde bulunabilecek. Toplayıcılık faaliyeti lisansına dercedilmiş olan tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler, elektrik tedarik etmek üzere anlaşmalı oldukları şebeke kullanıcıları adına toplayıcılık faaliyetinde bulunamayacak. Görevli tedarik şirketi, dağıtım şirketlerinden farklı fiziksel ortam ve bilgi sistemleri alt yapısı kullanarak hizmet verecek. Değişiklik, yayım tarihinde yürürlüğe girdi.

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, yönetmeliğe dengeleme bölgesi, minimum kararlı üretim düzeyi, toplayıcı ve toplayıcılık tanımları eklendi.

Yönetmeliğin, 10, 12, 15, 18/B, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30/A, 32/B, 34, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 77, 110, 111, 132/E, 132/G, 132/İ, 138'inci maddelerinde yeni fıkra ekleme ve mevcut fıkralar üzerinden değişiklik yapıldı. Söz konusu yönetmelik değişikliği 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

Elektrik piyasası yan hizmetlerinde değişiklik

Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te talep tarafı katılımı hizmeti, talep tarafı katılımı hizmeti test raporu, sınırlı frekans hassasiyeti düşük frekans modu, sınırlı frekans hassasiyeti yüksek frekans modu gibi konularda değişikliğe gidildi.

Değişiklik kapsamında, lisanslı üretim tesisleri ve müstakil elektrik depolama tesislerinden 8 inci madde uyarınca belgelendirilmiş yan hizmet birimleri tarafından sağlanacak sekonder frekans kontrolü yedeği, bu Yönetmelikte ele alınan usul ve esaslar çerçevesinde TEİAŞ tarafından yürütülen bu Yönetmelikte düzenlenen tedarik süreci sonunda doğrudan veya yükümlülüklerin transfer yoluyla devralınması neticesinde ilgili yan hizmet birimleri tarafından sağlanacak.

Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile Talep tarafı katılımı hizmetine ilişkin maddelerin yürürlüğe girme tarihi ve ilk ihale duyurusu TEİAŞ tarafından en geç 1 Mart 2025'e kadar yapılacak. Talep tarafı katılımı hizmetine katılım için aranacak asgari tüketim miktarında yapılan değişiklik kapsamında 5 bin megavatsaat tüketim değeri, 2025 yılı için 10 bin megavatsaat olarak uygulanacak. Yönetmeliğin, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14'üncü maddeleri 1 Mart 2025'te, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.