Fed'den bankalar için stres testi senaryoları

Fed, bankaların resesyonu atlatma becerilerini ölçeceği stres testi senaryolarını açıkladı. Mevduat krizinin olduğu ve büyük hedge fonlarının iflas ettiği senaryoya hazırlık durum da incelenecek.

ABD Merkez Bankası (Fed), bankaların ciddi resesyonda bile hane halkları ve işletmelere borç verebilmelerini sağlamaya yardımcı olacak 2024 stres testi senaryolarını yayımladı.

Fed'den yapılan açıklamada, bu yıl 32 bankanın stres testine tabi tutulacağının bilgisi verilerek, bu bankaların ticari ve konut amaçlı gayrimenkul piyasalarının yanı sıra kurumsal borç piyasalarında artan stresle ciddi bir küresel resesyona karşı test edileceği aktarıldı.

Stres testleriyle varsayımsal resesyon senaryoları altında bankaların dayanıklılığının değerlendirileceği kaydedilerek, söz konusu senaryoların ekonomik tahminler olmadığı vurgulandı.

Bu yılki senaryoda, ABD'de işsizlik oranının 6,5 puan artışla yüzde 10'luk zirveye ulaştığı belirtilen açıklamada, bu artışa ciddi piyasa oynaklığı, şirket tahvili marjlarında genişleme, konut fiyatlarında yüzde 36 ve ticari gayrimenkul fiyatlarında yüzde 40 düşüş dahil varlık fiyatlarında "çöküş"ün eşlik ettiği kaydedildi.

Önemli ticari operasyonlar veya saklama faaliyetleri yürüten büyük bankaların, beklenmeyen temerrütlerle ilişkili potansiyel zararlarını tahmin etmek için bir senaryo bileşeni dahil etmeleri gerektiği bildirildi.

Keşif analizi, sistem genelindeki varsayımsal riskleri araştıracak

Keşif analizi yoluyla bankacılık sisteminin farklı risklerini incelemek için tasarlanan 4 varsayımsal unsurun da ilk kez yayımlandığı vurgulanarak, bunlardan 2'sinin büyük bankalardaki mevduatların büyük bir kısmının hızlı şekilde yeniden fiyatlanmasına neden olan fonlama streslerini içerdiği belirtildi.

Diğer 2 unsurun da yalnızca en büyük ve karmaşık bankalara uygulanacak piyasa şoklarını içerdiğine işaret edilerek, bu şokların her biri farklı finansal piyasa koşulları altındaki 5 büyük hedge fonunun iflasını varsaydığı aktarıldı.

Bu koşullar arasında uzun vadeli enflasyona ilişkin olumsuz bir görünümle, küresel ekonomik faaliyetin azalması beklentileri ve ABD ile diğer ülkelerde ciddi resesyon öngörülerinin yer aldığı kaydedildi.

Keşif analizinin, stres testinden farklı olduğuna ve firmaya özgü sonuçlara odaklanmak yerine, daha geniş bankacılık sistemine yönelik ek varsayımsal riskleri araştıracağına dikkati çekilen açıklamada, Fed'in sonuçları haziranda yayımlayacağı bildirildi.