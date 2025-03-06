Fed'in Bej Kitabından 'tarife' endişeleri çıktı

Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunda, gelecek aylarda ekonomik faaliyetlere ilişkin genel beklentilerin hafif iyimser olduğu kaydedildi.

6.03.2025 09:30:300
Paylaş Tweet Paylaş
Fed'in Bej Kitabından 'tarife' endişeleri çıktı

ABD Merkez Bankası (Fed) çoğu işletmenin, gümrük vergilerinin fiyat artışına yol açacağını öngördüğünü bildirdi.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun mart sayısını yayımladı. Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, genel ekonomik faaliyetin ocak ortasından bu yana hafif bir artış gösterdiği belirtildi.

Son haftalarda bazı bölgelerde yaşanan olağandışı hava koşullarının, eğlence ve konaklama hizmetlerine yönelik talebi zayıflattığına işaret edilen raporda, imalat faaliyetlerinin bölgelerin çoğunda hafif ila ılımlı artışlar sergilediği kaydedildi.

Raporda, imalat sektöründe ticaret politikası değişikliklerinin potansiyel etkilerine ilişkin endişelere değinilerek, inşaat sektöründeki temasların olası gümrük vergilerinin kereste ve diğer malzemelerin fiyatları üzerindeki etkisine ilişkin tedirginliklerini dile getirdiği aktarıldı.

Bankacılık faaliyetinin hafif yükseldiği, inşaat faaliyetinin mütevazı bir düşüş gösterdiği ve tarımsal koşulların bir miktar kötüleştiği belirtilen raporda, "Önümüzdeki aylarda ekonomik faaliyetlere ilişkin genel beklentiler hafif iyimser." ifadesi kullanıldı.

Ücretler bir önceki rapora göre daha yavaş hızda arttı

Raporda, istihdamın dengede hafif bir artış gösterdiği ve göç ile diğer konularda artan belirsizliğin iş gücü talebini etkilediği kaydedilerek, "Ücretler, bir önceki rapora göre biraz daha yavaş olan ılımlı-orta bir hızda artarken, birkaç bölge ücret baskılarının hafiflediğini belirtti." ifadesine yer verildi.

Çoğu bölgede fiyatların ılımlı bir şekilde arttığı vurgulanan raporda, ancak bazı bölgelerin bir önceki rapor dönemine göre artış hızında bir yükselme olduğunu bildirdiği aktarıldı.

Raporda, girdi fiyatlarındaki baskıların özellikle imalat ve inşaat sektörlerinde, satış fiyatlarındaki baskılardan daha fazla olduğu, birçok bölgede yumurta ve diğer gıdaların yüksek fiyatlarının, gıda işletmelerini ve restoranları etkilediği bildirildi.

Birçok bölgedeki firmanın girdi maliyetlerini müşterilere yansıtmakta güçlük çektiğine işaret edilen raporda, "Çoğu bölgede temas kurulan kişiler girdiler üzerindeki potansiyel gümrük vergilerinin fiyatları artıracağı öngörüsünde bulunurken, firmaların fiyatları önceden yükselttiğine dair münferit raporlar da mevcut" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Baykar ile Leonardo arasında ortaklık anlaşması imzalandı

Baykar ile Leonardo arasında ortaklık anlaşması imzalandı

Merkez Bankası'nın yeni faiz kararı

Merkez Bankası'nın yeni faiz kararı

Genç girişimcilere 'hazine teminatlı kredi' desteği

Genç girişimcilere 'hazine teminatlı kredi' desteği

Menkul satışları için yeni düzenleme

Menkul satışları için yeni düzenleme

Garanti Bankası temettü kararını duyurdu

Garanti Bankası temettü kararını duyurdu

Borsada açığa satışta yukarı adım sürüyor

Borsada açığa satışta yukarı adım sürüyor

Yorum Yaz