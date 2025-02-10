Fiba Grubu YKB Murat Özyeğin'in yatırım planları

Nilüfer Gözütok Ünal / Capital Ocak 2024 sayısından

Murat Özyeğin; “Bankacılıkta Türkiye’de, yenilenebilir enerjide Türkiye ve Romanya’da, perakendede ise Türkiye ve Avrupa’da büyüme planlarımız var” diye konuştu.

“2025, ekonomide sıkı para politikasından gevşemeye geçiş yılı olacak” diyen Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, temkinli bir yaklaşımla yatırımlarını sürdüreceklerini vurguladı.

Fiba Grubu YKB Murat Özyeğin ile Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomiye dair genel konjonktürü, yeni gelişmelerle değişimin yönünü ve bu ortamda grubunu nasıl yönetmeye odaklandığını konuştuk

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