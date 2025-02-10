Fiba Grubu YKB Murat Özyeğin'in yatırım planları

Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı MURAT ÖZYEĞİN, gelecek 2 yılda 700 milyon dolarlık yatırım planladıklarını açıkladı.

10.02.2025 12:38:560
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Fiba Grubu YKB Murat Özyeğin'in yatırım planları

Nilüfer Gözütok Ünal / Capital Ocak 2024 sayısından

Murat Özyeğin; “Bankacılıkta Türkiye’de, yenilenebilir enerjide Türkiye ve Romanya’da, perakendede ise Türkiye ve Avrupa’da büyüme planlarımız var” diye konuştu.

“2025, ekonomide sıkı para politikasından gevşemeye geçiş yılı olacak” diyen Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, temkinli bir yaklaşımla yatırımlarını sürdüreceklerini vurguladı.

Fiba Grubu YKB Murat Özyeğin ile Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomiye dair genel konjonktürü, yeni gelişmelerle değişimin yönünü ve bu ortamda grubunu nasıl yönetmeye odaklandığını konuştuk

Murat Özyeğin ile yaptığımız röportajın tamamını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ

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