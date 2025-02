2025 geçiş yılı olacak

“TEK HEDEFİM YENİLİĞİ İLK KUCAKLAYAN OLMAK”



İŞ MODELİ GELİŞİMİ İş modeli gelişimi sürekli gündemimizde. Ben hep yöneticilerimize, “İşimizde 5-10 yıl sonra ne farklı olacak ve bu bizi nasıl etkileyebilir? Bu nasıl bizim iş modelimizi yok edebilir?” sorularına yanıt aramalarını öneriyorum. Çok genç yaşlarda okuduğum en kıymetli kitaplardan biri Intel’in kurucusu Andrew Grove’un yazmış olduğu “Only the Paranoid Survive/Sadece Paranoyaklar Ayakta Kalır” isimli bir kitaptı. Paranoya kelimesi negatif bir kelime ancak buradaki anlamını değerli buluyorum. İşlerimize bu şekilde bakmak zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz.



“YAPAY ZEKAYLA İLGİLENİYORUM” Öte yandan yapay zeka başka bir boyutta geliyor. Yapay zekayla çok ilgileniyor, bu alanda çok okuma yapıyorum. Yapay zeka uygulamalarını da meraktan kullanıyorum. Günlük hayatımın her anına soktum mu? Bir teşekkür mesajımı yapay zeka kullanarak yazıyor muyum? Hayır. Bu alanlarda samimi halimi korumayı seviyorum. Ama “Bunu ben böyle yazdım, yapay zeka ne derdi” diye soruyorum. Sonunda onun dediğini yazmıyorum. Fakat çok enteresan önerilerde bulunuyor.



“TEK İŞİM BU OLMALI” AI, her anlamda çok anormal bir dönüşümü getirecek ve çok dikkatli de yönetilmesi, regüle edilmesi gereken bir konu. Dünyadaki enerji ihtiyacını çok ciddi artıracak veri merkezleri gerektiriyor. Bir yandan enerji ihtiyacının bu kadar artacağı bir ortamda iklim değişikliğiyle nasıl baş edeceğiz? Küresel gelişmenin dünyaya, topluma, ekonomilere ve bize etkileri sürekli sorgulayacağımız konular olacak. Bu bağlamda her yeni iş modelini ilk kucaklayan gruplardan biri olmak tek hedefim. Grubun yönetim kurulu başkanı ve icra kurulu başkanı olarak benim tek işim bu olmalı.