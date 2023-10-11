Finans dünyasının gurusu Mark Mobius: Enflasyon korkutmuyor

Finans dünyasında yatırım öngörüleriyle “guru” sıfatı kazanan MARK MOBIUS, yeni dönemin volatil ortamına oldukça olumlu yaklaşıyor. Çin, ABD, Avrupa Bölgesi ve gelişmekte olan ülkelere dair çarpıcı tavsiyelerde bulunuyor.

Capital Eylül 2023 sayısından

Amerika’da yüksek performansa rağmen sürecin takip edilmesi gerektiği, Çin’in büyümesinin olumlu etkileri, AB’nin gücü ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin potansiyeli üzerinde duruyor. Mobius, Türkiye’deki yatırımlarının dolar bazında iyi performans gösterdiğine de dikkat çekiyor ve “Enflasyon bizi korkutmuyor. Geliri dolar, maliyetleriyse Türk lirası cinsinden olan şirketlerin hisselerini alıyoruz” diye konuşuyor.

Uluslararası piyasalarda “yatırım gurusu” olarak adlandırılan Mark Mobius, gelişmekte olan ekonomileri iyi bilen isimlerden. Finans dünyasının önde gelen yatırımcılarından biri olarak görülüyor. Öyle ki dalgalı sularda Mobius’un yatırım stratejileri ve ekonomik öngörüleri, birçok yatırımcı ve analist için yol gösterici nitelik taşıyor. Mobius, Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusuyla yatırımcılar için cazip fırsatlar sunduğunu düşünüyor ve “Türkiye’deki yatırımlarımız dolar bazında oldukça iyi performans gösterdi. Dolayısıyla enflasyon sorunu bizi korkutmuyor. Enflasyonu avantaja çevirebilen yani geliri dolar üzerinden, maliyetleriyse Türk lirası cinsinden olan şirketlerin hisselerini alıyoruz” diye konuşuyor.

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