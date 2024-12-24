Finansal Hizmetler Güven Endeksi aralıkta geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıkladı.

24.12.2024 11:07:150
Paylaş Tweet Paylaş
Finansal Hizmetler Güven Endeksi aralıkta geriledi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), aralıkta geçen aya göre 4,1 puan azalarak 169,5 seviyesine geriledi.

TCMB'nin finansal sektörde faaliyet gösteren 148 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, FHGE aralıkta geçen aya göre 4,1 puan azalarak 169,5 seviyesine geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu ile hizmetlere olan talep FHGE’yi azalış, gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise FHGE’yi artış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıflarken, gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise güçlendi.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir azalış olduğunu bildirenler lehine dönerken, gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise güçlendi.

2024 yılı aralık ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” sektöründe 4,6 puanlık azalış, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)“ ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler“ sektörlerinde ise sırasıyla 1,9 ve 21,3 puanlık artış gerçekleşti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

2025 yılı asgari ücreti belli oldu

2025 yılı asgari ücreti belli oldu

American Airlines, ABD'deki uçuşlarını durdurdu

American Airlines, ABD'deki uçuşlarını durdurdu

Tarımsal süreçler dijitalleşiyor

Tarımsal süreçler dijitalleşiyor

SPK Başkanı Gönül: Yatırım fonlarında 5,4 milyon yatırımcıya ulaştık

SPK Başkanı Gönül: Yatırım fonlarında 5,4 milyon yatırımcıya ulaştık

Ulaştırma Bakanı'ndan Şam Havalimanı açıklaması

Ulaştırma Bakanı'ndan Şam Havalimanı açıklaması

MÜSİAD heyeti Suriye'de temaslarda

MÜSİAD heyeti Suriye'de temaslarda

Yorum Yaz