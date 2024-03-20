Fitch, 8 Türk şirketinin notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu B+ seviyesine yükseltmesinin ardından, 8 Türk şirketin döviz cinsi kredi notlarını da yükseltti.

20.03.2024 09:45:440
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Fitch, 8 Türk şirketinin notunu yükseltti

Fitch Ratings, 8 Türk şirketin döviz cinsi kredi notunu yükselttiğini duyurdu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu B+ seviyesine yükseltmesinin ardından, 8 Türk şirketin döviz cinsi kredi notlarını da yükseltti.

Fitch’in sitesinde yayınlanan açıklamaya göre notu yükseltilen Türk şirketleri, Arçelik AŞ, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), Türk Telekom, Turkcell, Şişecam ve Ülker oldu.

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