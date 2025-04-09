Fitch'ten ABD'ye 'tarife ve resesyon' uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, tarifelerin ABD'de resesyon risklerini önemli ölçüde artırdığı uyarısında bulundu.

9.04.2025 09:38:550
Paylaş Tweet Paylaş
Fitch'ten ABD'ye 'tarife ve resesyon' uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, tarifelerin ABD'de resesyon risklerini önemli ölçüde artırdığına ve beklenen fiyat şokları göz önüne alındığında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını daha da düşürme kabiliyetini kısıtladığına inanıldığını bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD'nin tarifelerinin mali etkisinin karışık olduğu ve altta yatan sorunları çözmeyeceği aktarıldı. Açıklamada, tarife gelirlerinin 2025'te ABD'nin bütçe açığının daralmasına yardımcı olacağı ancak ekonomik büyümeye vurulan darbenin ve ek vergi indirimlerinin uzun süreli mali faydayı sınırlayacağı kaydedildi. Uzun vadeli harcama baskıları ele alınmadığı sürece ABD'nin borcunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranını istikrara kavuşturmanın zor olacağı ifade edildi.

ABD'nin efektif tarife oranının 2 Nisan'da açıklanan karşılıklı tarifelerle yaklaşık yüzde 25'e yükseldiği anımsatılan açıklamada, yüksek efektif tarife oranının diğer koşullar sabit kaldığında daha büyük bir gelir artışı anlamına geldiği kaydedildi. Açıklamada, "Ancak, tarifelerin ABD'nin resesyon risklerini önemli ölçüde artırdığına ve fiyatlarda beklenen şok göz önüne alındığında Fed'in faiz oranlarını daha da düşürme kabiliyetini kısıtladığına inanıyoruz" değerlendirmesi yer aldı.

Daha keskin bir ekonomik yavaşlamasının tarife dışı gelirler üzerinde önemli bir baskı oluşturacağı ve otomatik dengeleyiciler yoluyla harcamaları artıracağı belirtilen açıklamada, bu etkilerin tarifelerden kaynaklanan ani gelir artışını geciktireceği ancak finansal piyasa oynaklığından kaynaklanan olumsuz etkilerle birlikte 2026 yılı itibarıyla belirgin hale geleceğinin düşünüldüğü ifade edildi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ekonomistler, Trump tarifeleri etkisiyle yüksek enflasyon bekliyor

Ekonomistler, Trump tarifeleri etkisiyle yüksek enflasyon bekliyor

İngiltere Merkez Bankası'ndan enflasyon uyarısı

İngiltere Merkez Bankası'ndan enflasyon uyarısı

Kalkınma ve yatırım bankalarının fonlarına ilişkin yeni düzenleme

Kalkınma ve yatırım bankalarının fonlarına ilişkin yeni düzenleme

Petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesinde

Petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesinde

Tarife belirsizliği altının "güvenli liman" cazibesini pekiştirebilir

Tarife belirsizliği altının "güvenli liman" cazibesini pekiştirebilir

Proje gayrimenkul yatırım fonlarının sayısı 33'e, büyüklüğü 34 milyar liraya ulaştı

Proje gayrimenkul yatırım fonlarının sayısı 33'e, büyüklüğü 34 milyar liraya ulaştı

Yorum Yaz