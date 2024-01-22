FLO Group, “Daha İyi Bir Dünya İçin” UN Global Compact’ın imzacısı oldu

Sürdürülebilirlik çalışmalarını “Daha iyi bir dünya için gönüllüyüz” mottosuyla sürdüren FLO Group, UN Global Compact’e imza atan katılımcı şirketler arasında yerini aldı.

22.01.2024 15:24:060
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FLO Group, “Daha İyi Bir Dünya İçin” UN Global Compact’ın imzacısı oldu

Kapsamlı bir şekilde ele aldığı sürdürülebilirlik çalışmalarını “Daha iyi bir dünya için gönüllüyüz” mottosuyla sürdüren FLO Group, UN Global Compact’e imza atan katılımcı şirketler arasında yerini aldı. Sunduğu ürünler, geliştirdiği hizmetler ve gerçekleştirdiği sosyal projelerle bütüncül bir sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyen FLO Group, çevresel etkileri azaltmak ve toplumsal fayda yaratmak için adımlarını hızlandırıyor.

7’den 70’e herkesi, her tarza hitap eden yenilikçi koleksiyonlarla buluşturan FLO Group, “Daha iyi bir dünya için gönüllüyüz” mottosuyla yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında UN Global Compact’in (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) imzacısı oldu. Tüm faaliyetlerini çevresel etkileri azaltmak, toplumsal fayda yaratmak ve çalışma arkadaşlarına değer katmak vizyonuyla sürdüren FLO Group, insan ve çevre sağlığına duyarlı ürünler üretmenin yanı sıra ekosistemi korumaya ve toplumsal sürdürülebilirliğe katkı sunmaya odaklanan çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

Sürdürülebilirlik adımlarını hızlandırdı

FLO Group, bir kurum kültürü olarak ele aldığı sürdürülebilirlik yaklaşımı ile birçok farklı projeye imza atıyor. Çevre alanında gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra sosyal ve ekonomik alanda da katkı sağlayacak projelerileriyle her geçen gün sürdürülebilirlik adımlarını hızlandırıyor. Yaşamın her alanında gerçek bir değer yaratmak üzere çalışmalarını sürdüren FLO Group, UN Global Compact’e katılarak sürdürülebilirlik faaliyetlerini bir adım öne taşıyor.  

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