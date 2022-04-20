FLO’da üst düzey iki yeni atama

Türkiye ayakkabı pazarının liderlerinden FLO, gerçekleştirdiği yeni atamalarla üst yönetimini güçlendirmeye devam ediyor.

20.04.2022 16:21:000
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FLO’da üst düzey iki yeni atama

Geleneksel perakendeciliğin sınırlarını aşarak çok kanallı ve çok markalı dijital odaklı global bir ürün şirketine dönüşme yolunda ilerleyen FLO’da iki üst düzey atama gerçekleşti. 

Yapılan bu atamalara göre; Ersin Arslan FLO’nun yeni Global Toptan Satış Genel Müdür Yardımcısı olurken, daha önce aynı pozisyonda bulunan Mert Cihangir ise; Global İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

FLO’nun yurt içi ve yurtdışı toptan satış ağının genişletilmesi ve iş süreçlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak Ersin Arslan FLO Global Toptan Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Arslan, İstanbul Üniversitesi’nde Ekonomi eğitimi aldıktan sonra ABD'de Troy State Üniversitesi MBA programını tamamladı. Profesyonel olarak iş hayatına FedEx’te Bölge Satış Yöneticisi olarak başlayan Ersin Arslan, Adidas, Mavi Jeans gibi pek çok global ve yerel markada farklı yönetim kademelerinde görev aldı. Arslan, FLO’daki görevine başlamadan önce Levi Strauss & Co’da beş yıl boyunca Genel Müdürlük görevini üstlendi.

Mert Cihangir, Global İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığına atandı

FLO’da daha önce Uluslararası Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı ve Global Toptan Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüten Mert Cihangir, Global İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Cihangir yeni görevinde, Türkiye’den çıkacak 10 global markadan biri olma vizyonu ile yurt dışı yatırımlarına hız veren FLO’nun yeni kıtalara açılması ve yeni coğrafyalarda yaygınlaşması için öncü iş birliklerinin hayata geçirilmesinden sorumlu olacak. Mert Cihangir 1999 yılında Ankara Üniversitesi’nden mezun oldu. Perakende ve toptan satış kanalları yönetiminde 20 yılı aşkın tecrübesi bulunan Cihangir, FLO’ya katılmadan önce Boyner, LC Waikiki ve Defacto’da çeşitli yönetim görevlerini üstlendi.



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