Ford Filo Portalı ile işletmenizde verimlilik ve güvenliği yükseltin

Günümüzde ticari filoları yöneten işletmeler için rekabet artık yalnızca daha fazla araca sahip olmakla sınırlı değil. Asıl farkı yaratan, bu araçların dijital olarak takip edilmesi, raporlanması ve yönetilmesi. Bu noktada Ford Pro çatısı altındaki Ford Filo Portalı, işletmelere güçlü bir dönüşüm fırsatı sunuyor.

Ford Pro ve Filo Portalı: İşletmeler İçin Teknolojik Çözüm

Ford Pro; araç, servis, yazılım ve şarj çözümlerini tek ekosistemde birleştiren yenilikçi bir platformdur. Ford Filo Portalı ise bu ekosistemin kalbi konumundadır. İşletmelere filolarını tek panelden yönetme, tüm verileri analiz etme ve operasyonlarını geleceğe hazırlama imkânı tanır.



Ford Pro hakkında detaylı bilgi için göz atın.

Ford Filo Portalı’nın Öne Çıkan Özellikleri

Gerçek Zamanlı Veri Takibi ile Dijital Filo Yönetimi

Araçların konumu, yakıt tüketimi, motor sıcaklığı, lastik basıncı gibi kritik bilgiler anlık olarak portal üzerinden takip edilebilir. Bu sayede filo yöneticileri, tüm operasyonu kontrol altında tutar.

Operasyonel Avantajlar ve Maliyet Yönetimi

Servis randevularını dijital olarak planlamak.

Rota takibi ile operasyonları daha verimli hale getirmek.

Bakım süreçlerini öne çekerek plan dışı duruşları azaltmak.

Tüm bu adımlar, işletmelere hem maliyet avantajı hem de operasyonel süreklilik sağlar.

Güvenli Sürüş Analizi ile Risklerin Azaltılması

Ford Filo Portalı, sürücü davranışlarını analiz eder. Ani hızlanma, sert fren veya riskli manevralar raporlanır. Bu veriler sayesinde daha güvenli sürüş teşvik edilir, kazaların ve hasar maliyetlerinin önüne geçilir.

Elektrikli Araç Uyumluluğu ve Karma Filo Desteği

Elektrikli araçlar, iş dünyasında giderek daha fazla yer buluyor. Ford Filo Portalı, hem içten yanmalı hem de elektrikli araçları aynı ekranda yönetme imkânı verir. Batarya sağlığı, şarj durumu ve menzil bilgileri kolayca görüntülenir.

Ford’un yazılım çözümlerini inceleyin.

Uzaktan Yazılım Güncelleme ve Bulut Entegrasyonu

Ford Filo Portalı, araçların yazılım güncellemelerini uzaktan yapabilme özelliğiyle öne çıkar. Bulut tabanlı altyapı sayesinde veriler güvenle saklanır ve analiz edilir.

Ford Pro Ekosistemi: Servis, Yazılım ve Entegre Çözümler

Ford Pro, yalnızca yazılım değil, aynı zamanda servis ve şarj çözümleriyle de işletmelere bütünsel bir yapı sunar. Bu entegre yaklaşım, özellikle karma filoların elektrifikasyon sürecinde büyük avantaj sağlar.

Ford Pro Servis detaylarına göz atın.

Kullanıcı Deneyimleri: Verimlilik ve Tasarruf

Bir lojistik firması, Ford Filo Portalı sayesinde araç rotalarını yeniden düzenleyerek yakıt maliyetini %15’e kadar azaltabilir. Aynı zamanda bakım süreçlerinde plan dışı duruşları %20 düşürerek müşteri teslimatlarını daha güvenilir hale getirebilir.

Ford Filo Portalı ile Tanışın

İşletmenizin operasyonel verimliliğini artırmak, maliyetleri kontrol altına almak ve filonuzu geleceğe hazırlamak için Ford Filo Portalı ile tanışın.

Detaylı bilgi için Ford Pro’ya göz atın.

"Bu bir ilandır"