Fransız cam devi üretimi durdurdu

Fransa’nın cam devi olan şirketin, gaz ve enerji fiyatlarının artması nedeniyle üretimini durdurduğu açıklandı.

9.09.2022 13:56:000
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Fransız cam devi üretimi durdurdu

Fransız cam devi Duralex, artan enerji fiyatları nedeniyle üretimi durdurdu

Fransız basınındaki haberlere göre, 77 yıldır faaliyet gösteren firma, Avrupa'da yükselen elektrik ve doğal gaz fiyatlarının imalatın normal şartlarda devam etmesine imkan tanımadığı gerekçesiyle üretimi durdurma karar aldı.

Cirosu bu yıl artan şirket, üretimi durdursa da elindeki stokları satmaya devam edecek.

Cam üretiminde kullandığı silisyumun fırınlanması için 1.500 derece sıcaklığa ihtiyaç duyan şirketin, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle, üretime devam etmesi durumunda elektrik ve gaz faturalarının kasıma kadar iki katına çıkması öngörülüyor.

Bu da enerji tüketiminin cironun yüzde 40'ına tekabül etmesi anlamına geliyor.

Piyasasının normalleşmesi durumunda Duralex, gelecek yıldan itibaren üretime geçmeyi hedefliyor.

Şirket yılda 3 milyon avro enerji faturası ödemesine rağmen 30 milyon avro ciro sağlıyordu.

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